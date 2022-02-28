Немецкий Daimler разорвал сотрудничество с ПАО КАМАЗ

Немецкий Daimler Truck, в связи с украинскими событиями, решил прервать сотрудничество с КАМАЗом, длившееся 12 лет. Компания перестанет поставлять в Россию комплектующие и выпускать грузовики, которые производятся на мощностях российского предприятия в рамках совместного предприятия DK RUS. По данным газеты газета Handelsblatt, Mercedes-Benz также ищет способ продать принадлежащие ему 15% акций ПАО КАМАЗ.

Ранее, из-за ситуации на Украине, отечественный производитель грузовиков попал в список юридических лиц, в отношении которых США, Евросоюз и ряд других государств ввели экономические санкции.

В связи с этим, гендиректор компании Сергей Когогин заявил, что у КАМАЗа имеется план для действий в сложившихся условиях, согласованный с правительством РФ. Он призван обеспечить работоспособность предприятия и сохранить его коллектив.