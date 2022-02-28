Украинский производитель прицепов начал выпуск противотанковых ежей

Фото: TAD.
На Украине давно и успешно работает компания TAD, что знаменита среди перевозчиков своими прицепами для негабаритных грузов. Однако сейчас производителю тралов пришлось переориентироваться на выпуск совершенно другой продукции.
Ефим Розкин

Прицепы марки TAD могут иметь от двух до десяти осей и до 120 тонн полезной нагрузки. Модельная линейка состоит из нескольких типов техники, которые, в свою очередь, имеют разные варианты по оснастке, грузоподъемности и комплектации.

Однако сейчас TAD перешел на производство противотанковых препятствий. Компания бесплатно и самостоятельно выпускает ежи, а затем развозит их по небезопасным направлениям.

Добавим, что еж — это простейшее заграждение, что представляет собой объемный шестиконечный крест. Конструкция, выполненная из кусков стального проката, выдерживает вес танка — до 60 тонн.

Между тем, из-за спецоперации российских вооруженных сил на Украине в отношении нашей страны введены, как и прогнозировал портал «АвтоВзгляд», санкции на поставку комплектующих для микроэлектроники. Что, скорее всего, крайне пагубно отразится на отечественном авторынке.

производители, производство, автозаводы
28 февраля 2022
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