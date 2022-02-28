Украинский производитель прицепов начал выпуск противотанковых ежей

Прицепы марки TAD могут иметь от двух до десяти осей и до 120 тонн полезной нагрузки. Модельная линейка состоит из нескольких типов техники, которые, в свою очередь, имеют разные варианты по оснастке, грузоподъемности и комплектации.

Однако сейчас TAD перешел на производство противотанковых препятствий. Компания бесплатно и самостоятельно выпускает ежи, а затем развозит их по небезопасным направлениям.

Добавим, что еж — это простейшее заграждение, что представляет собой объемный шестиконечный крест. Конструкция, выполненная из кусков стального проката, выдерживает вес танка — до 60 тонн.

Между тем, из-за спецоперации российских вооруженных сил на Украине в отношении нашей страны введены, как и прогнозировал портал «АвтоВзгляд», санкции на поставку комплектующих для микроэлектроники. Что, скорее всего, крайне пагубно отразится на отечественном авторынке.