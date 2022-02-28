В Nokian Tyres опровергли планы закрытия российского завода

фото компании-производителя
Российский офис производителя шин Nokian Tyres распространил официально заявление о том, что сообщения СМИ о закрытии завода компании под Санкт-Петербургом из-за событий на Украине не соответствуют действительности. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

«Компания Nokian Tyres сохраняет свою приверженность российскому рынку и производству в России. Сегодняшние публикации в некоторых СМИ о том, что завод Nokian Tyres в России якобы останавливает свою деятельность или рассматривается вопрос об уходе компании из России, абсолютно не соответствуют действительности. Наш завод продолжает работать в штатном режиме, мы будем обеспечивать поставки нашим российским клиентам так же, как и экспортные поставки», — заявил порталу «АвтоВзгляд» Андрей Пантюхов, генеральный директор Nokian Tyres Россия.

Предприятие Nokian Tyres располагается в городе Всеволожске Ленинградской области. Его производительность составляет 17 млн шин в год при круглосуточной четырехсменной работе. Около двух третей выпускаемых тут покрышек отправляется на экспорт.

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28 февраля 2022
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