В Nokian Tyres опровергли планы закрытия российского завода

«Компания Nokian Tyres сохраняет свою приверженность российскому рынку и производству в России. Сегодняшние публикации в некоторых СМИ о том, что завод Nokian Tyres в России якобы останавливает свою деятельность или рассматривается вопрос об уходе компании из России, абсолютно не соответствуют действительности. Наш завод продолжает работать в штатном режиме, мы будем обеспечивать поставки нашим российским клиентам так же, как и экспортные поставки», — заявил порталу «АвтоВзгляд» Андрей Пантюхов, генеральный директор Nokian Tyres Россия.

Предприятие Nokian Tyres располагается в городе Всеволожске Ленинградской области. Его производительность составляет 17 млн шин в год при круглосуточной четырехсменной работе. Около двух третей выпускаемых тут покрышек отправляется на экспорт.