Volkswagen перестал отгружать машины российским дилерам

— Отгрузки машин марок, входящих в состав ООО «Фольксваген Груп Рус», в данный момент приостановлены, — говорится в официальном сообщении, распространенном представителями компании.

Сообщается, что заморозка поставок касается автомобилей, которые уже находятся на территории в России. Данных о прекращении ввоза машин из-за рубежа в РФ на текущий момент нет. Напомним, что на сборочном предприятии VW в Калуге за прошлый год было изготовлено 118 000 авто. Одновременно на другом производстве компании, в Нижнем Новгороде, собрали 52 300 машин.

Остановку отгрузки продукции «Фольксваген Груп Рус» дилерам эксперты связывают с нестабильностью курса рубля. После введения санкций со стороны США, Евросоюза и ряда других государств в отношении российского ЦБ РФ и нескольких ключевых банков, рубль резко подешевел. 28 февраля Центробанк официально зафиксировал его стоимость на уровне 93,56 рублей за доллар США. Судя по всему, VW принял решение остановить продажи своих автомобилей российским дилерам как минимум до того момента, когда падение отечественной валюты остановится.