Новые модели Volvo будут «почти рамными»

Для реализации планов Volvo Cars инвестирует 10 миллиардов шведских крон — это около миллиарда долларов — в свой завод в шведском Торсланде. На эти деньги компания внедрит на заводе новые производственные технологии и процессы. К ним относятся освоение крупного литья алюминиевых деталей кузова (мегалитье), возведение отдельного цеха по сборке аккумуляторов, плюс модернизация цехов покраски и сборки.

Пожалуй, в этом списке наиболее интересна ставка на «мегалитье». Основные части силовой структуры пола автомобиля будут заменены единой алюминиевой деталью! То есть этакой «полурамой», которая снизит общий вес, что, в свою очередь, повысит запас хода автомобиля на электротяге.

Другие преимущества мегалитья состоят в снижении сложности производственного процесса. Это, в свою очередь, обеспечивает снижение издержек с точки зрения использования материалов и логистики, уменьшая общее воздействие на окружающую среду.

Новый цех по сборке аккумуляторов позволит интегрировать аккумуляторные элементы и модули в конструкцию пола автомобиля, в то время как сборочный цех реконструируется для работы с полностью электрическими автомобилями нового поколения.

Кстати, компания Volvo не намерена отказываться от производства седанов и универсалов, хотя раньше такие планы у менеджмента были. Они продиктованы тем, что 75% продаж приходится на кроссоверы. Теперь же шведы подкорректировали свою стратегию.