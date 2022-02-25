Найден новый способ «развода» автомобилистов в жилых зонах

Злоумышленники постоянно придумывают все новые способы нажиться на автомобилистах. В нашем случае свою постановку автоподставщики обычно разыгрывают на территории, прилегающей к многоквартирному дому. Жулики пользуются тем обстоятельством, что придомовая территория хотя и не всегда отмеченна знаками «жилая зона», но по факту таковой и является. По сути, двор многоквартирного дома — один большой «нерегулируемый пешеходный переход». Только без «зебры» на проезжей части. То есть тут везде водитель обязан пешеходу уступать.
Во дворах обычно хватает мест, где машина может еле-еле «протиснуться» между припаркованными авто и тротуаром. Именно тут и «пасутся» автоподставщики. Они обычно группой из 2—3 человек стоят на проезжей части дворовой «магистрали», вроде как занятые беседой, и поджидают автомобиль потенциальной жертвы. В какой-то момент появляется легковушка, которой нужно проехать по занятой «беседующими» людьми дворовой дорожке.
В таких случаях автовладелец обычно тормозит перед гражданами и терпеливо ждет, когда те соизволят освободить дорогу. Но они и не думают сдвигаться с места. Рано или поздно водитель теряет терпение и обращается к «пешеходам» с просьбой дать ему проехать. В ответ жулики быстро переводят общение в плоскость перебранки и один из них начинает снимать «скандал» на камеру смартфона.
После этого «пешеходы» нехотя освобождают путь машине, но так, чтобы ей пришлось буквально впритирку просачиваться мимо одного из них. И когда авто ровняется передней осью с жуликом, он специально подставляет носок своей ноги под колесо. С точки зрения закона, это — наезд на пешехода в жилой зоне.
И «жертва» начинает громко и красиво страдать от якобы причиненного ей «увечья». Хотя на самом деле хитрец обут в специальные ботинки со стальной пластиной, защищающей пальцы ног и совершенно не страдающих от «наезда». Заметим, что такую обувь носят рабочие на производствах, где высока вероятность падения чего-то тяжелого. Тем не менее, «свидетели» (снявшие инцидент на видео) и «жертва» приступают к психологической обработке водителя.
Мол, он нанес тяжелейшую травму пешеходу в жилой зоне, сейчас ее зафиксируют в медучреждении и — прощай «права». При этом выясняется, что «пострадавший» (так уж и быть!) готов замять инцидент — за круглую сумму в несколько десятков или даже сотен тысяч рублей. В такой ситуации водителю ни в коем случае надо не паниковать, а срочно вызывать на место «спектакля» сотрудника ГИБДД для оформления произошедшего.
Следует дождаться его приезда, даже если «потерпевший» удалится в неизвестном направлении. Это нужно, чтобы не дать никому даже шанса обвинить потом водителя в оставлении места ДТП. А по поводу каких-либо кар за «наезд на пешехода» надо просто помнить: закон предусматривает их лишь в том случае, если человек получил травмы большой или средней степени тяжести. Синяк или ссадина на ноге таковыми уж точно не являются. Тем более, что даже их жулик вряд ли сможет предъявить врачам, поскольку его нога на самом деле вообще не пострадала от «наезда» благодаря спецобуви.