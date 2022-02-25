Найден новый способ «развода» автомобилистов в жилых зонах

В таких случаях автовладелец обычно тормозит перед гражданами и терпеливо ждет, когда те соизволят освободить дорогу. Но они и не думают сдвигаться с места. Рано или поздно водитель теряет терпение и обращается к «пешеходам» с просьбой дать ему проехать. В ответ жулики быстро переводят общение в плоскость перебранки и один из них начинает снимать «скандал» на камеру смартфона.

После этого «пешеходы» нехотя освобождают путь машине, но так, чтобы ей пришлось буквально впритирку просачиваться мимо одного из них. И когда авто ровняется передней осью с жуликом, он специально подставляет носок своей ноги под колесо. С точки зрения закона, это — наезд на пешехода в жилой зоне.

И «жертва» начинает громко и красиво страдать от якобы причиненного ей «увечья». Хотя на самом деле хитрец обут в специальные ботинки со стальной пластиной, защищающей пальцы ног и совершенно не страдающих от «наезда». Заметим, что такую обувь носят рабочие на производствах, где высока вероятность падения чего-то тяжелого. Тем не менее, «свидетели» (снявшие инцидент на видео) и «жертва» приступают к психологической обработке водителя.