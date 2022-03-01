Geely остановила поставки автомобилей российским дилерам

Главной причиной остановки отгрузки автомобилей в российские шоу-румы стала логистика. Точнее, связанные с нею сложности. Если подробнее, то речь идет о сбое в цепочке поставок, вызванном, в частности, дефицитом и полупроводников, и самих автомобилей. Правда, о возобновлении процесса доставки машин Geely обещает сообщить уже до конца недели. Как, собственно, и о ценах, которые могут поменяться в связи с жуткими качелями курсов валют.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве Geely, «на текущий момент поставки новых автомобилей дилерским центрам временно приостановлены для оценки экономической ситуации, а также в связи возникшими трудностями в сфере логистики. Цены на автомобили в наличии просим уточнять в официальных дилерских центрах Geely».

Кстати сказать, помимо упомянутых выше китайских марок, аналогичные сложности в России сейчас испытывают и другие автобренды из КНР. В частности, JAC, Dongfeng и FAW, которые столкнулись с задержкой поставок автомобилей задолго до вспыхнувшего конфликта между Россией и Украиной. А вот гроздь европейских автостроителей, поставивших свой бизнес на паузу в нашей стране, обязана исключительно введению антироссийских санкций. В их числе — Skoda, Volkswagen, Lamborghini, Ducati, Porsche, Audi, Jaguar, Volvo, Scania, Land Rover, Citroёn и Bentley.