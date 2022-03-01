Россияне могут остаться без автомобилей Mitsubishi

Итак, руководство японской марки опасается, что введенные против России экономические санкции могут вызвать сбои поставок, сообщает агентство Reuters. Однако, как заявили порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве японского бренда, «в настоящий момент деятельность на нашем рынке осуществляется в штатном режиме».

Уточним, что сейчас внедорожник Mitsubishi Pajero Sport и кроссовер Mitsubishi Outlander выпускаются на калужском заводе «ПСМА Рус». А вот паркетники ASX, Eclipse Cross и пикап L200.ввозятся из других стран.

Ранее приостановить свои сборочные линии из-за проблем с поставками комплектующих пришлось компаниям Renault и АВТОВАЗ. Кроме того, о заморозке отгрузки автомобилей дилерам объявило представительство Volkswagen.