Россияне могут остаться без автомобилей Mitsubishi

Фото производителя.
Mitsubishi Motors заявила, что может приостановить производство и продажу своих автомобилей на территории России. Портал «АвтоВзгляд» выяснил горячие подробности.
Алексей Кованов

Итак, руководство японской марки опасается, что введенные против России экономические санкции могут вызвать сбои поставок, сообщает агентство Reuters. Однако, как заявили порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве японского бренда, «в настоящий момент деятельность на нашем рынке осуществляется в штатном режиме».

Уточним, что сейчас внедорожник Mitsubishi Pajero Sport и кроссовер Mitsubishi Outlander выпускаются на калужском заводе «ПСМА Рус». А вот паркетники ASX, Eclipse Cross и пикап L200.ввозятся из других стран.

Ранее приостановить свои сборочные линии из-за проблем с поставками комплектующих пришлось компаниям Renault и АВТОВАЗ. Кроме того, о заморозке отгрузки автомобилей дилерам объявило представительство Volkswagen.

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1 марта 2022
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