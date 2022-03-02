Bosch заставил АВТОВАЗ остановить производство LADA Granta

Фото производителя
Волжский автозавод вновь остановил выпуск самой бюджетной модели в продуктовой линейке — LADA Granta. По некоторым данным, конвейер застопорится в период с 3-го по 9 марта. Некоторые источники считают, что простой связан с грядущими выходными в стране. Однако на самом деле, все гораздо хуже.
Мирон Горин

Как сообщает паблик Avtograd News, остановка производства LADA Granta — неизбежна. Судя по всему, причиной тому вновь стал дефицит комплектующих.

Ситуация усугубилась решением компании Bosch ограничить поставки компонентов волжанам из-за экономических дрязг и логистических сложностей. Пока качели курсов валют издеваются над рынком и не только российским, Bosch намерен бросить силы на расширение производства полупроводников в Германии.

По заявлению представителей немецкого концерна, увеличение мощностей позволит удовлетворить постоянно растущий спрос на микрочипы для автопрома. В частности, исконно русского.

АВТОВАЗ, автопродажи, авторынок, производители, кризис, производство, автозаводы, запчасти, комплектующие, украина
2 марта 2022
1863