Bosch заставил АВТОВАЗ остановить производство LADA Granta

Как сообщает паблик Avtograd News, остановка производства LADA Granta — неизбежна. Судя по всему, причиной тому вновь стал дефицит комплектующих.

Ситуация усугубилась решением компании Bosch ограничить поставки компонентов волжанам из-за экономических дрязг и логистических сложностей. Пока качели курсов валют издеваются над рынком и не только российским, Bosch намерен бросить силы на расширение производства полупроводников в Германии.

По заявлению представителей немецкого концерна, увеличение мощностей позволит удовлетворить постоянно растущий спрос на микрочипы для автопрома. В частности, исконно русского.