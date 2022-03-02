Honda и Mazda оставят россиян без машин, мотоциклов и запчастей

Фото: АвтоВзгляд.
Японские автопроизводители Honda и Mazda временно приостанавливают экспорт своих новых машин и мотоциклов в Россию, а также комплектующих для них. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Алексей Кованов

Напомним, что Honda свернула продажи легковых автомобилей задолго до «украинского кризиса». Поэтому сейчас японская компания вводит ограничения на поставки насосов, газонокосилок, генераторов, снегоуборщиков и другого силового оборудования. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники. Кроме того, в Россию больше не будут ввозиться мотоциклы этой марки.

Mazda до этого момента предлагала россиянам кроссоверы CX-5 и CX-9, плюс седан 6-й серии. Выпуск этих машин на заводе во Владивостоке прекращен, а поставки комплектующих — остановлены.

Ранее Ford Motor Company, как и многие другие европейские и американские автомобильные компании, объявил о «приостановке» своей деятельности в России, сообщает портал «АвтоВзгляд».

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, кризис, производство, автозаводы, купить машину
2 марта 2022
889