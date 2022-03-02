Honda и Mazda оставят россиян без машин, мотоциклов и запчастей

Напомним, что Honda свернула продажи легковых автомобилей задолго до «украинского кризиса». Поэтому сейчас японская компания вводит ограничения на поставки насосов, газонокосилок, генераторов, снегоуборщиков и другого силового оборудования. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники. Кроме того, в Россию больше не будут ввозиться мотоциклы этой марки.

Mazda до этого момента предлагала россиянам кроссоверы CX-5 и CX-9, плюс седан 6-й серии. Выпуск этих машин на заводе во Владивостоке прекращен, а поставки комплектующих — остановлены.

Ранее Ford Motor Company, как и многие другие европейские и американские автомобильные компании, объявил о «приостановке» своей деятельности в России, сообщает портал «АвтоВзгляд».