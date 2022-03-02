Nissan запретил российским дилерам продавать новый Pathfinder

По собственным данным портала «АвтоВзгляд», партия новеньких Nissan Рathfiner, вставшая за океаном на паром еще до начала российско-украинского конфликта, все же будет доставлена на территорию нашей страны. Автомобили, оформленные по предварительным заказам, до российских клиентов доберутся. Правда, ценник по факту отгрузки машин дилерам может существенно измениться. И, как вы понимаете, не в пользу покупателя.

Новые поставки автомобилей в Россию пока «заморожены». Впрочем, как и продажи. А вот на другие модели японской марки, включая Nissan Qashqai, X-Trail и Murano, запрет не распространяется. Во всяком случае, пока…

Между тем, не менее японские Mazda и Honda притормозили продажи машин и мотоциклов, а вместе с ними еще и комплектующих. Иными словами, россиянам грозит дефицит фирменных запчастей и неимоверный рост цен на неоригинал.