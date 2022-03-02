Porsche отказалась поддерживать гарантию на автомобили в России

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» сразу в нескольких российских дилерских центрах Porsche, импортер наложил запрет на оформление продленной гарантии на подержанные автомобили. Иначе говоря, приобрести дополнительную гарантию по истечении заводской больше не получится. Во всяком случае, пока.

Кроме того, дилеры сообщили, что не исключено введение санкций и на комплектующие, а это значит, что автомобиль, находящийся и на заводской гарантии, обслуживать будет весьма проблематично.

Кстати сказать, остановили поставки своих комплектующих и другие марки. В частности, японские Mazda и Honda. А отгрузку самих машин «заморозила» целая гроздь автостроителей. В их числе — Volvo, Scania, VW, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Lamborghini, Bentley и другие.