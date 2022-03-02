Россияне бросились расхватывать кроссоверы Geely Atlas Pro

Новый кроссовер Geely Atlas Pro, который выбрали 870 человек, впервый стал локомотивом продаж «поднебесного» бренда. А все потому, что китайский производитель несколько недель назад представил абсолютно новую модификацию модели — с передним приводом и наддувным движком без «мягкого гибрида» и «преселективного робота».

При этом «упрощенная» версия кроссовера щеголяет 12,3-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, графической «приборкой», подогревами всего и вся, а также круиз-контролем, диодной оптикой, камерой заднего вида и парктрониками.

Вторым по популярности среди российских покупателей стал городской кроссовер Geely Coolray, что разошелся тиражом 636 экземпляров. А замнул тройку февральских продаж флагман Geely Tugella, за который рублем проголосовало 550 россиян.