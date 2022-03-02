Россияне бросились расхватывать кроссоверы Geely Atlas Pro

Фото производителя.
По итогам прошедшего февраля дилеры марки Geely смогли продать 2188 новых автомобилей, что сразу на 82% лучше прошлогоднего показателя. При этом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», самой продаваемой моделью оказался Geely Atlas Pro.
Алексей Кованов

Новый кроссовер Geely Atlas Pro, который выбрали 870 человек, впервый стал локомотивом продаж «поднебесного» бренда. А все потому, что китайский производитель несколько недель назад представил абсолютно новую модификацию модели — с передним приводом и наддувным движком без «мягкого гибрида» и «преселективного робота».

При этом «упрощенная» версия кроссовера щеголяет 12,3-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, графической «приборкой», подогревами всего и вся, а также круиз-контролем, диодной оптикой, камерой заднего вида и парктрониками.

Вторым по популярности среди российских покупателей стал городской кроссовер Geely Coolray, что разошелся тиражом 636 экземпляров. А замнул тройку февральских продаж флагман Geely Tugella, за который рублем проголосовало 550 россиян.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, новая модель, кроссоверы, китайские авто
2 марта 2022
596