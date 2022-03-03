Mazda заявила, что продолжит поставлять в Россию автомобили и запчасти

Фото производителя.
Накануне коллеги портала «АвтоВзгляд» сообщили, что японские автопроизводители Honda и Mazda временно приостанавливают экспорт своих новых машин и мотоциклов в Россию, а также комплектующих для них. Однако, как стало известно нашей редакции, Mazda сохранит свое присутствие на российском рынке.
Алексей Кованов

Mazda не приостанавливала поставку комплектующих для завода во Владивостоке. Это значит, что сборка кроссоверов CX-5 и CX-9, а также седана 6-й серии на Дальнем Востоке идет полным ходом.

«В настоящее время поставки осуществляются по плану, завод Мазда Соллерс во Владивостоке продолжает работу в обычном режиме, выпуск машин не прекращен», — рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе компании Sollers.

Кстати, напомним один любопытный факт. В 2018 году во Владивостоке открыли завод по производству бензиновых двигателей Mazda серии SkyActiv-G. Притом большая часть моторов отправляется на экспорт, да не абы куда, а в Японию.

А вот Mercedes-Benz, наоборот, присоединился к блокаде российского авторынка из-за украинского кризиса. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.

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3 марта 2022
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