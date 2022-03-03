Mazda заявила, что продолжит поставлять в Россию автомобили и запчасти

Mazda не приостанавливала поставку комплектующих для завода во Владивостоке. Это значит, что сборка кроссоверов CX-5 и CX-9, а также седана 6-й серии на Дальнем Востоке идет полным ходом.

«В настоящее время поставки осуществляются по плану, завод Мазда Соллерс во Владивостоке продолжает работу в обычном режиме, выпуск машин не прекращен», — рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе компании Sollers.

Кстати, напомним один любопытный факт. В 2018 году во Владивостоке открыли завод по производству бензиновых двигателей Mazda серии SkyActiv-G. Притом большая часть моторов отправляется на экспорт, да не абы куда, а в Японию.

А вот Mercedes-Benz, наоборот, присоединился к блокаде российского авторынка из-за украинского кризиса. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.