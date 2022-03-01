Авторынок России рушится, но нам есть на чем выехать из-под обломков

В последние дни не только украинские новости, но и известия от автопроизводителей напоминают театр военных действий. «Немецкий автоконцерн Volkswagen временно приостановил поставки автомобилей в российские дилерские центры», «Тoyota останавливает работу всех своих заводов в Японии из-за кибератак на ее крупнейших клиентов», «автоконцерн Stellantis может вывести производство автомобилей из Российской Федерации» и так далее, не говоря уже о том, что по информации от некоторых автомобилистов, многие автосалоны 28 февраля просто закрылись «по техническим причинам»….
Продолжатся ли сейчас продажи машин и где мы теперь будем брать запчасти, например, на VAG, волнует сегодня, наверное, каждого отечественного аавтовладельца. Ведь очевидно, что как из ведра сыплющиеся на нас санкции и падение рубля не пройдут бесследно ни для одного отечественного потребителя.
– За последнюю неделю спрос на автомобили увеличился на треть, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Андрей Терлюкевич. — Наиболее популярны сейчас модели, находящиеся в среднем ценовом диапазоне. Лидеры продаж сейчас — автомобили марок Hyundai, LADA, Kia, Toyota. Стоимость авто увеличивается, поэтому владельцы не рискуют продавать машины до нормализации ситуации на финансовом рынке, что еще более взвинчивает цены. И улучшений в автосегменте в ближайшее время ожидать не стоит. Причина тому — спрос, в несколько раз превышающий предложение. А психологический фактор нестабильности лишь увеличивает ажиотаж и подогревает рост цен…
По мнению нашего эксперта, влияние санкций на поставку запчастей будет негативным. В ближайшее время рост цен на них составит 10—20% в зависимости от бренда. Конечно, со временем на российском рынке появятся аналоги от китайских производителей, но они будут отличаться от оригинальных.
– Цены на запчасти, произведенные в Китае, возрастут, но критического дефицита с точки зрения количества и ассортимента аналогов не будет. Автодилеры находятся в ожидании относительной стабильности. Цены на новые автомобили увеличатся на 15—20 процентов. Рынок авто с пробегом уже сейчас переживает куда больший рост. Российский авторынок в ближайшее время автомобилями и запчастями будет обеспечивать Китай. А такие марки из КНР, как Haval, Chery, Geely явно увелича свою рыночную долю, — считает г-н Терлюкевич.
Впрочем, о том, что на авторынке нас ждет глобальное замещение, эксперты говорят уже давно. Китайцы стремительно растут в качестве и уверенно завоевывая наш рынок, готовы идти на уступки в цене. Конечно, до немецкого автопрома им еще расти и расти, но очевидно, что остаться совсем без машин наши коллеги из Поднебесной нам просто не позволят.
По экономически выгодным для них причинам, разумеется. Но и нам сейчас пересаживаться на гужевые повозки и велосипед совсем не с руки, а в таких условиях китайские авто и автозапчасти — не самый, наверное, худший выход.