Авторынок России рушится, но нам есть на чем выехать из-под обломков

– За последнюю неделю спрос на автомобили увеличился на треть, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Андрей Терлюкевич. — Наиболее популярны сейчас модели, находящиеся в среднем ценовом диапазоне. Лидеры продаж сейчас — автомобили марок Hyundai, LADA, Kia, Toyota. Стоимость авто увеличивается, поэтому владельцы не рискуют продавать машины до нормализации ситуации на финансовом рынке, что еще более взвинчивает цены. И улучшений в автосегменте в ближайшее время ожидать не стоит. Причина тому — спрос, в несколько раз превышающий предложение. А психологический фактор нестабильности лишь увеличивает ажиотаж и подогревает рост цен…

По мнению нашего эксперта, влияние санкций на поставку запчастей будет негативным. В ближайшее время рост цен на них составит 10—20% в зависимости от бренда. Конечно, со временем на российском рынке появятся аналоги от китайских производителей, но они будут отличаться от оригинальных.

– Цены на запчасти, произведенные в Китае, возрастут, но критического дефицита с точки зрения количества и ассортимента аналогов не будет. Автодилеры находятся в ожидании относительной стабильности. Цены на новые автомобили увеличатся на 15—20 процентов. Рынок авто с пробегом уже сейчас переживает куда больший рост. Российский авторынок в ближайшее время автомобилями и запчастями будет обеспечивать Китай. А такие марки из КНР, как Haval, Chery, Geely явно увелича свою рыночную долю, — считает г-н Терлюкевич.