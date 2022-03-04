В новых автомобилях Nissan применят технологию «ковра-самолета»

Так, инженеры Nissan придали платформе CMF-EV плоскую конструктивную основу. Места для электромоторов расположены непосредственно возле обоих осей, а аккумуляторные блоки спроектированы максимально тонкими и образуют систему поддержки платформы.



При этом платформа CMF-EV предоставила дизайнерам «чистый холст». А оптимальное размещение кондиционера и сидений при отсутствии трансмиссионного тоннеля позволили интерьерщикам использовать все доступное пространство.

Платформа CMF-EV — это чудо творческой инженерной мысли. Ее универсальность позволяет нам расширить границы инженерных и дизайнерских возможностей, — поведал пораталу «АвтоВзгляд» Пьер Луан, вице-президент Nissan Motor по вопросам планирования продукции.

Кроме того, революционная архитектура может принимать различные спецификации силовых агрегатов и трансмиссий, включая одно- и двухмоторную конфигурации.