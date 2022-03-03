В Европе начали громить фуры российских и белорусских дальнобойщиков

Фото: autoconsulting.com.ua.
На форумах, где общаются водители и перевозчики, появились тревожные сообщения: после начала военной операции на Украине дальнобойщикам с белорусскими и российскими номерами стало гораздо труднее выполнять свою работу.
Алексей Кованов

В странах Евросоюза начали громить фуры из России и Белоруссии. Другие дальнобойщики (в первую очередь, украинцы) срывают с тягачей и полуприцепой номерные знаки, прокалывают шины, разбивают оптику, не пускают на парковки.

Кроме того, у белорусских и российских перевозчиков сейчас возникают проблемы с оплатой горючего банковскими картами. И с каждым днем эти проблемы становтся все более массовыми…

Между тем, украинские власти приняли беспрецедентное решение: вооруженным силам Украины переданы конфискованные автомобили у граждан и организаций транспортные средства. Как сообщают местные СМИ, военные уже начали разбирать автомобили со штрафстоянок.

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3 марта 2022
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