Bosch остановил поставку комплектующих на российские автозаводы

Первым из-за разрыва поставок компонентов пострадал Волжский автозавод, перманентно останавливающий сборочные конвейеры. Правда, к отсутствию ABS и ESP российским автовладельцам LADA не привыкать. Как говорится, справимся.

По собственным данным портала «АвтоВзгляд», притормозил свою работу и Ульяновский автозавод, хотя официально эту информацию УАЗ и не подтверждает. Не исключается появление производственных сложностей и на ГАЗе, а КамАЗ уже и вовсе заявил о сокращении мощностей и модельной линейки.

Между тем, в компании Bosch обещают делать все возможное для восстановления цепочек, даже несмотря на агрессивные колебания курсов валют и нестабильную экономическую и геополитическую ситуацию в целом.

«Вместе с нашим руководством, кризисной командой и нашими партнерами мы постоянно оцениваем динамику событий и изучаем их влияние на наш бизнес. В настоящее время компания Robert Bosch очень внимательно изучает последствия последних постановлений о санкциях и в связи с этим ожидает задержки поставок в Россию. Наши группы экспертов находятся в тесном контакте с поставщиками, субпоставщиками и клиентами», — прокомментировали «АвтоВзгляду» в российском офисе Bosch.