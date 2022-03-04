Как иностранцы будут обходить санкции и поставлять в Россию автозапчасти

Логистические цепочки, и без того разрушенные в пандемию, оказались под двойным ударом: санкции и серьезнейшее со времен 2014 года падение национальной валюты. Более того, многие поставщики просто отказываются везти в Россию продукцию. Отныне покупка нового авто будет выглядеть совсем иначе — ставка рефинансирования в 20% не позволит взять кредит, а дефицит утроит отпускную цену.

Впрочем, с подержанными автомобилями ситуация будет обстоять не лучше: чем старше машина — тем больше ей нужно запчастей. Не масла и фильтров, а узлов и агрегатов. Которых, уже сейчас не хватает. Как выяснил портал «АвтоВзгляд» из бесед с официальными дилерами и простыми СТО, через неделю склады опустеют, а где и почем снова наполнить полки — неизвестно.

Ведь официальные поставщики, многие из которых работают под европейскими и американскими брендами, в лучшем случае отказываются работать по постоплате, требуя валюту вперед, а в худшем — просто отказываются сотрудничать.

Однако Россию поставить в тупик довольно сложно — народ не тот. Мы научились пылесосить и промывать керосином фильтры, делать из консервных банок космические станции и возить «контрабас» даже из-за бетонной стены.