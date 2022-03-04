Как иностранцы будут обходить санкции и поставлять в Россию автозапчасти

Логистические цепочки, и без того разрушенные в пандемию, оказались под двойным ударом: санкции и серьезнейшее со времен 2014 года падение национальной валюты. Более того, многие поставщики просто отказываются везти в Россию продукцию. Отныне покупка нового авто будет выглядеть совсем иначе — ставка рефинансирования в 20% не позволит взять кредит, а дефицит утроит отпускную цену.
Впрочем, с подержанными автомобилями ситуация будет обстоять не лучше: чем старше машина — тем больше ей нужно запчастей. Не масла и фильтров, а узлов и агрегатов. Которых, уже сейчас не хватает. Как выяснил портал «АвтоВзгляд» из бесед с официальными дилерами и простыми СТО, через неделю склады опустеют, а где и почем снова наполнить полки — неизвестно.
Ведь официальные поставщики, многие из которых работают под европейскими и американскими брендами, в лучшем случае отказываются работать по постоплате, требуя валюту вперед, а в худшем — просто отказываются сотрудничать.
Однако Россию поставить в тупик довольно сложно — народ не тот. Мы научились пылесосить и промывать керосином фильтры, делать из консервных банок космические станции и возить «контрабас» даже из-за бетонной стены.
На первом этапе — сегодня и завтра — будут серьезнейшие трудности, вытаскивание заначек и решение вопроса в ручном режиме. Ну а дальше в дело вступит экономика: политика — политикой, но от денег отказываться никто не будет. Да и зачем? За примером далеко ходить не надо — корейцы уже отстояли свое право продавать в России машины, хотя огромное количество Hyundai и KIA стоят на службе того самого правительства, против которого санкции — официально вроде как — и должны работать.
Введение подобных штрафующих мер, по-русски говоря — разрыв отношений и договоренностей, не подразумевает соблюдение ни патентных прав, ни каких-либо международных стандартов. Тут хочется задать вопрос: неужели те же японцы заранее знали о событиях, истерически налаживая в России производство расходников под условно «своим» брендом? Страна восходящего солнца всегда старалась разделять бизнес и политику.
И если РФ еще будет каким-то образом испытывать моральный дискомфорт, то КНР — нет. Китайцы давно сами под санкциями и на все авторские права смотрят сквозь пальцы. Так что через несколько недель к нам пойдут составы запчастей, произведенных на тех же заводах и станках, теми же руками детали, и отличающиеся лишь упаковкой.
Убеждены, что уже сейчас начинается работа по быстрому поиску путей обхода санкций: другие бренды, другие коробки, свой продукт. Азия понимает, что второго такого шанса выбить европейских поставщиков не будет, надо действовать здесь и сейчас. Наверняка, в Старом свете этот маневр прекрасно осознают и заняты тем же — многие заводы стоят в Поднебесной.
Огромный российский рынок быстро перестроится на восточные ворота и продолжит функционировать в том же режиме. А вот европейские производители, которые не пойдут на аферу, пострадают по полной программе — их доли и прибыли сократятся в разы, если вообще останутся.
Не то время сейчас, чтобы рисковать. Вход рубль — выход два, это мы знаем. Так против кого санкции-то? Ну, кроме «Тургеневского дуба», отечественных котов, зверски отлученных от международных выставок, и российских детей, которые не смогут получить должное количество конструкторов Lego?