Каким образом официальные дилеры торгуют сегодня «серыми» машинами

Российский рынок, без малого год живущий в режиме жесткого дефицита новых автомобилей, выявил весьма интересную особенность: отечественные покупатели, еще несколько лет назад торговавшиеся и собиравшие скидки, оказались готовыми покупать машины вдвое и даже втрое дороже их цены. Как иначе объяснить продажи УАЗ «Патриот» за 3 500 000 рублей и LADA Granta за 1 300 000?

Чудес не бывает, спрос рождает предложение, а не наоборот. Логистические цепочки, обрушенные пандемией, и недостаток микрочипов вызвал невиданный ранее дефицит, мгновенно взвинтивший цены. Но машин-то в наличии нет, то есть их кто-то покупает.

И дилеры этим мгновенно воспользовались: действительно, зачем получать одну прибыль с каждой сделки, когда можно получить пять? Жадности предела нет, зато есть предел продукту. Даже с такими чудовищными наценками транспортные средства, официально реализуемые в России, заканчивались, как горячие пирожки. А раз представительства не могли дать больше машин, то их нужно было найти где-то еще. Так в Россию поехали «серые» машины.