Каким образом официальные дилеры торгуют сегодня «серыми» машинами

Российский рынок, без малого год живущий в режиме жесткого дефицита новых автомобилей, выявил весьма интересную особенность: отечественные покупатели, еще несколько лет назад торговавшиеся и собиравшие скидки, оказались готовыми покупать машины вдвое и даже втрое дороже их цены. Как иначе объяснить продажи УАЗ «Патриот» за 3 500 000 рублей и LADA Granta за 1 300 000?
Чудес не бывает, спрос рождает предложение, а не наоборот. Логистические цепочки, обрушенные пандемией, и недостаток микрочипов вызвал невиданный ранее дефицит, мгновенно взвинтивший цены. Но машин-то в наличии нет, то есть их кто-то покупает.
И дилеры этим мгновенно воспользовались: действительно, зачем получать одну прибыль с каждой сделки, когда можно получить пять? Жадности предела нет, зато есть предел продукту. Даже с такими чудовищными наценками транспортные средства, официально реализуемые в России, заканчивались, как горячие пирожки. А раз представительства не могли дать больше машин, то их нужно было найти где-то еще. Так в Россию поехали «серые» машины.
Казалось бы, а что такого? Никогда не было и вот опять? Было, конечно, но в прошлом веке и частным путем. А сейчас этим без зазрения совести начали заниматься официальные дилеры.
Так, в самом известном дилерском центре Mitsubishi стоят в продаже несколько Mitsubishi Pajero 4-го поколения, который официально не поставляется в нашу страну уже более года. Машины новые, «в пакетах», причем со светлой кожей и в семиместном исполнении. Без сомнения, перед нами арабские «Паджеро», привезенные в РФ в частном порядке.
Конечно, можно сказать, что это ответ на просьбу рынка вернуть уважаемую машину, у которой слишком много обеспеченных поклонников. Но как насчет уже Pajero Sport в новом исполнении, да еще и в семиместном варианте, и с люком? Пожалуйста, такие тоже есть. И это пример только одного японского бренда — аналогичные варианты можно найти буквально у каждого!
Многие из рядовых российских автолюбителей просто не догадываются, что каждый дилерский центр — это частная организация, состоящая с дистрибьютором в партнерских отношениях. Проще говоря, представительство любого бренда не может продавать машины напрямую, поэтому дилер выступает посредником.
Но представительство не может влиять ни на ценовую политику, ни на прочие методики привлечения дилерскими центрами дополнительных продаж — зачастую есть только устные договоренности. И с этим напрямую связанны цены в разных ДЦ: как на машины, так и на обслуживание и запчасти.
Поэтому, собираясь сегодня вложить деньги в новый автомобиль или провести обслуживание того, что уже есть, нужно четко это понимать. И выбирать для себя наилучший вариант.