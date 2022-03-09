Ferrari и Lamborghini отказались от поставок автомобилей в Россию

К брендам Rolls-Royce и Bentley, притормозившим продажу своих автомобилей на российском рынке, примкнули Ferrari и Lamborghini. Отгрузка машин остановлена из-за военных санкций, введенных западными странами, а также возникших перебоев в поставках.

Напомним, что продажи своей автопродукции прекратила целая гроздь иностранных марок. В их числе — Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Jaguar, Land Rover, Volkswagen, Skoda и другие. А вот BMW, Suzuki и Mazda официально заявили, что не собираются останавливать работу в России. Их поддержали массово и китайские автостроители, а также корейские Hyundai и Kia.

О том, когда закончится война на российском рынке, портал «АвтоВзгляд» выяснил в ходе круглого стола с представителями автобизнеса и власти. Все подробности — в эксклюзивном видеоэфире.