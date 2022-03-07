Почему китайские автопроизводители не спасут российский авторынок

Обострившийся украинский конфликт, так или иначе, коснулся всех автостроителей — кого-то в большей степени, кого-то в меньшей. И если одни играют в политически игры, приостанавливая работу с российскими партнерами в угоду своим правительствам (тот же General Motors, например), то другие столкнулись с проблемами, вызванными крахом логистических цепочек, валютных колебаний или нехваткой комплектующих.

«Погодите, а как же АВТОВАЗ?» — быть может, спросите вы. Отечественные LADA тоже состоят из импортных деталей — скажем, у Vesta или XRAY их доля доходит аж до 50%. Следовательно, им уготовлена та же судьба, что и популярным Hyundai-Kia, Renault, Nissan и иным «Шкодам-Фольксвагенам». И если в ближайшее время украинский конфликт не разрешится, мы потеряем буквально всех. Ну, кроме, может быть «китайцев».

Да, для «поднебесных» автостроителей сложившаяся ситуация — отличный шанс нарастить клиентские базы и рыночную долю. Но смогут ли они в самом деле удовлетворить покупательский спрос? Давайте разбираться.