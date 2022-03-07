Почему китайские автопроизводители не спасут российский авторынок

Обострившийся украинский конфликт, так или иначе, коснулся всех автостроителей — кого-то в большей степени, кого-то в меньшей. И если одни играют в политически игры, приостанавливая работу с российскими партнерами в угоду своим правительствам (тот же General Motors, например), то другие столкнулись с проблемами, вызванными крахом логистических цепочек, валютных колебаний или нехваткой комплектующих.
«Погодите, а как же АВТОВАЗ?» — быть может, спросите вы. Отечественные LADA тоже состоят из импортных деталей — скажем, у Vesta или XRAY их доля доходит аж до 50%. Следовательно, им уготовлена та же судьба, что и популярным Hyundai-Kia, Renault, Nissan и иным «Шкодам-Фольксвагенам». И если в ближайшее время украинский конфликт не разрешится, мы потеряем буквально всех. Ну, кроме, может быть «китайцев».
Да, для «поднебесных» автостроителей сложившаяся ситуация — отличный шанс нарастить клиентские базы и рыночную долю. Но смогут ли они в самом деле удовлетворить покупательский спрос? Давайте разбираться.
Больше всего россияне любят кроссоверы: согласно статистике агентства «Автостат», на сегмент SUV в 2021 году пришлось 51,3% всех продаж. Вероятно, когда России помашут ручкой Hyundai Creta, Renault Duster, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и прочие представители класса, китайцы смогут принять удар на себя, благо что все они сосредоточены именно на кроссоверах. Компактные, среднеразмерные, семиместные — вариантов масса на любой вкус и кошелек.
И здесь в лучшей ситуации находится Haval, располагающий собственным заводом в Тульской области. У Chery и Geely проблемы с поставками — рубль рухнул, и они пока не понимают, по каким ценам закупать машины. А у «Хавейла» производство локализовано полностью: у нас собирают и младший Jolion, и семейство F7/F7х и даже рамный H9. Карты могут спутать разве что перебои с комплектующими, но это же КНР — проблему, если что, наверняка решат быстро.
А что же при наихудшем раскладе, когда из России временно уйдут все производители, делать тем, кто предпочитает седаны или хетчбэки? Увы, варианта два — отправиться на вторичный рынок или отложить покупку. Ведь в сегментах A, C, D и E китайцы не представлены вообще, а в B — один-единственный лифтбэк JAC J7. На безрыбье, конечно, и рак — рыба. Вот только на этого рака, который, к слову, собирается в Казахстане, заказы до апреля не принимают.
За сегмент минивэнов в одиночку «отдувается» GAC GN8, но с ним та же история, что и с JAC J7. Поскольку российской прописки у него нет, нужно ждать машины из Поднебесной… Смогут ли китайцы решить вопрос с закупочными ценами оперативно, неизвестно. Как бы то ни было, у GN8 не так много шансов (в РФ не особо любят минивэны), а вот J7 при правильном позиционировании может «выстрелить».
Другой сегмент, открывающий неплохие перспективы для «поднебесных» автостроителей — пикапы. У нас их в принципе немного, по пальцам пересчитать. И если из игры выйдут Mitsubishi L200, Toyota Hilux и Isuzu D-Max, на поле боя останутся лишь УАЗ да две модели Great Wall — Poer и Wingle 7. Ульяновский «грузовичок» никому не нужен, так что «китайцы» получат карт-бланш. Если, конечно, не зависнут на границе, ведь их локализовать под Тулой не успели.
С массовым сегментом разобрались: автостроители из КНР вполне могут взять на себя кроссоверы и пикапы. А что с «премиумом»? Китайцы не раз пытались зайти на российский рынок со своими «люксовыми» суббрендами, но все попытки кончались полным провалом. Сегодня «роскошная» марка из Поднебесной у нас одна — Exeed, дочка Chery. Но вряд ли она со своими тремя кроссоверами (TXL и VX, а чуть позже и LX) привлечет фанатов BMW, Mercedes-Benz и прочих Audi. Так что тут, увы, только вторичка…