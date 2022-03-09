Почему новый кроссовер Austral очень важен для марки Renault

По формату Renault Austral напоминает Volkswagen Tiguan — это классический 4,5-метровый 5-местный SUV. При этом французы уточняют, что эта новинка имеет самые просторные задние места среди одноклассников.
Плюс обещаны мягкий отделочный пластик, невероятно продвинутая медиаситема, а в топовых исполнениях — даже дорогая кожа и натуральный шпон. И, конечно, никуда сейчас не деться без модной матричной оптики. Ты ли это, производитель «Логанов»?!
Правда, в основе «француза» лежит вполне «народная» платформа CMF-CD3 от нового Nissan Qashqai. Поэтому переднеприводные версии имеют простую полузависимую подвеску сзади, хотя модификациям 4х4 полагается уже многорычажка.
В гамме версий заявлены только гибриды. В базовой версии под капотом скрывается 1,2-литровая «труботройка» на 130 сил, с которой работают 48-вольтовый стартер-генератор и механическая коробка. На ступенку выше располагается 12-вольтовый «мягкий гибрид», построенный вокруг «турбочетверки» объемом 1,3 литра: с «механикой» агрегат выдает 140, а с вариатором — 160 сил.
Для тех, кто любит погорячее, припасен 200-сильный бензоэлектрический вариант, в основе которого также лежит вышеупомянутый 1.2. При этом французские инженеры решились на весьма любопытную авантюру, внедрив трехвальную коробку без синхронизаторов и сцепления! За отсутствие рывков при смене передач отвечает хитроумная электроника.
И вообще, электроникой Austral напичкан очень и очень щедро: в списке ассистентов водителя значится 32 системы! А перечень опций включает даже полноуправляемое шасси, задача которого — улучшать управляемость и маневренность. Но сколько будет стоить новый Renault со всеми этими «наворотами», пока неизвестно, ведь европейские продажи стартуют только через полгода.