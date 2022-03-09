Почему новый кроссовер Austral очень важен для марки Renault

По формату Renault Austral напоминает Volkswagen Tiguan — это классический 4,5-метровый 5-местный SUV. При этом французы уточняют, что эта новинка имеет самые просторные задние места среди одноклассников.

Плюс обещаны мягкий отделочный пластик, невероятно продвинутая медиаситема, а в топовых исполнениях — даже дорогая кожа и натуральный шпон. И, конечно, никуда сейчас не деться без модной матричной оптики. Ты ли это, производитель «Логанов»?!

Правда, в основе «француза» лежит вполне «народная» платформа CMF-CD3 от нового Nissan Qashqai. Поэтому переднеприводные версии имеют простую полузависимую подвеску сзади, хотя модификациям 4х4 полагается уже многорычажка.