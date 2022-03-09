Выпуск нового Hyundai Ioniq 6 снова отложили

Фото: Motor1.com
Седан Hyundai Ioniq 6 до сих пор окутан тайнами, ведь корейцы не стали показывать не только предсерийную версию, но даже концепт будущего автомобля. И вот в сети появились фото электрокара в камуфляжной оклейке, а это говорит о том, что уже скоро Hyundai покажет товарную машину. Однако серийное производство может столкнуться с рядом проблем.
Виктор Васильев

О том, каким будет Hyundai Ioniq 6 можно частично судить по концепту Prophecy, от которого Ioniq 6 взял некоторые технические решения. Например, это пиксельные стоп-сигналы, которые просматриваются на корме. Кстати, похожее решение мы уже видели на минивэне Hyundai Staria. Кроме этого, можно заметить вырез для камеры заднего вида, а дверные ручки спрятали на манер Ioniq 5.

Что качается технической части, то инженеры хотят остастить электрокар тяговой батареей емкостью 77,4 кВтч. Напомним, такую ставят на кроссовер Ioniq 5.

О сроках начала производства пока информации нет. Их несколько раз переносили, ссылаясь на модернизацию завода в южнокорейском Асане, где и будут собирать Ioniq 6. Не исключено, что сроки могут сдвинуть еще больше, из-за того, что цены на никель, который используют для производства тяговых батарей, бьют рекорды.

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9 марта 2022
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