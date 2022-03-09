Почти «Мультивэн»: свежие подробности о новейшем ГАЗ «Соболь»

В коммерческом сегменте, пожалуй, главной новинкой 2021 года стал ГАЗ «Соболь NN»: стильный минивэн справил премьеру на осенней выставке «Комтранс». Предполагалось, что на конвейер Горьковского автозавода заднеприводное исполнение машины встанет под занавес года 2022.

В силу последних событий сроки, очевидно, придется сдвинуть… А, может, наоборот: после ухода многих «заклятых друзей» ниша развозных фургонов и семейных минивэнов вскоре освободиться. И тогда ГАЗ имеет шанс оперативно занять то самое «свято место».

Как может выглядеть топовая версия «Соболя NN» — с двухцветной окраской кузова и тонированными боковыми стеклами — рассказал спортивный директор гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин.

Давний друг и коллега портала «АвтоВзгляд» отметил, что модель может оснащаться самыми разными моторами — включая «антисанкционный» двигатель УМЗ. При этом раму, кузов, коробку передач и мосты ГАЗ тоже делает своими силами.

Кстати, что касается «своих сил». КамАЗ вынужден приостановить сборку семейств K4 и K5, что оснащались кабинами от Mercedes-Benz Axor и Mercedes-Benz Actros. И в ближайшее время главной продукцией автогиганта станут простые «железные» грузовики серии К3.