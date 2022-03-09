С длинным носом и квадратной кабиной: «Урал» представил новый грузовик

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители автозавода, основными отличительными особенностями нового автомобиля стали утепленные и облегченные узлы и агрегаты. При этом арктический грузовик имеет вполне узнаваемые черты автомобилей «Урал», но внешне выделяется новой конфигурацией кузова, шинам и увеличенного диаметра и новой кабиной (она напоминает кабинные модули армейского образца).

Сейчас проводятся испытания вездехода. От Миасса до места исследований машина прошла около 6500 километров, а в самом Якутске и его окрестностях — порядка 2000 километров. Минимальная температура, с которой встретились испытатели техники, минус 45 градусов.

Результаты испытаний покажут направления, в которых необходимо дальнейшее развитие технических решений для соответствия требованиям проекта, — уточнил Александр Елисеев, руководитель проекта «Арктический автобус».

И продолжая тему комтранса. Российский КамАЗ вынужден приостановить сборку семейств K4 и K5, что оснащались кабинами от Mercedes-Benz Axor и Mercedes-Benz Actros. И в ближайшее время главной продукцией автогиганта станут простые «железные» грузовики серии К3.