5 самых популярных в России китайских кроссоверов

Второе место застолбил за собой кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, завоевавший сердца 1387 российских потребителей, а тройку лидеров замкнул еще один представитель системы Haval — «паркетник» F7 с результатом в 920 реализованных автомобилей.

На четвертой строчке «хит-парада» китайских SUV в России разместился Chery Tiggo 8 Pro, разошедшийся тиражом в 878 экземпляров, а ТОП-5 по продажам на нашем рынке завершил кроссовер Geely Atlas Pro, который приобрели 870 человек. Кстати сказать, обычный «Атлас» медленно, но верно покидает Россию, хотя у дилеров Geely все еще можно отыскать «живую» машину в шоу-руме.

Между тем, несмотря на всеобщий бойкот западных автостроителей, китайцы не планируют сматывать удочки из России. Временная приостановка продаж некоторых из «поднебесных» марок вызвана нестабильным курсом американского доллара.