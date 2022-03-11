Бойкот из-за Украины: что ждет российский авторынок в 2022 году

Отечественному авторынку и без военной спецоперации на Украине проблем хватало. Самой острой на протяжении последних «мирных» месяцев оставался дефицит полупроводников. Он, в свою очередь, провоцировал нехватку машин, вследствие чего февральские продажи новых автомобилей сократились на 4,8% — отрицательная динамика сохраняется вот уже восемь месяцев.

От недостатка комплектующих страдал, например, АВТОВАЗ в феврале потерял аж 21% продаж. Испытывали сложности Volkswagen и Skoda — те недосчитались 18% и 23% соответственно. У корейцев на фоне всех остальных дела, можно сказать, шли неплохо: дилеры Kia выдали «всего» на 9% меньше новых машин, а Hyundai — на 1%. А китайцы тем временем активно росли: Haval прибавил 65%, Chery — 45%, Geely — 82%.

Но так было «до», а чего же ждать дальше — после того, как началась украинская спецоперация, обернувшаяся для автомобильного сегмента массой колоссальных проблем? Давайте разбираться.