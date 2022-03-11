Бойкот из-за Украины: что ждет российский авторынок в 2022 году

Отечественному авторынку и без военной спецоперации на Украине проблем хватало. Самой острой на протяжении последних «мирных» месяцев оставался дефицит полупроводников. Он, в свою очередь, провоцировал нехватку машин, вследствие чего февральские продажи новых автомобилей сократились на 4,8% — отрицательная динамика сохраняется вот уже восемь месяцев.
От недостатка комплектующих страдал, например, АВТОВАЗ в феврале потерял аж 21% продаж. Испытывали сложности Volkswagen и Skoda — те недосчитались 18% и 23% соответственно. У корейцев на фоне всех остальных дела, можно сказать, шли неплохо: дилеры Kia выдали «всего» на 9% меньше новых машин, а Hyundai — на 1%. А китайцы тем временем активно росли: Haval прибавил 65%, Chery — 45%, Geely — 82%.
Но так было «до», а чего же ждать дальше — после того, как началась украинская спецоперация, обернувшаяся для автомобильного сегмента массой колоссальных проблем? Давайте разбираться.
В новой реальности производители из стран, подыгрывающих Соединенным Штатам, один за другим приостанавливают поставки автомобилей и комплектующих в Россию. На сегодняшний день это — компании Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Chevrolet, Cadillac, коммерческий Ford, Volvo, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover. В общем, Америка и большая часть Европы. От громких заявлений пока воздерживаются разве что французы.
Те же, кто, вроде как, сохраняет нейтралитет, столкнулись с другими проблемами — логистическими и экономическими. Российские заводы корейских и японских брендов недополучают комплектующие. А китайцы, не располагающие собственными площадками в нашей стране, не понимают, по каким ценам закупать и реализовывать тут автомобили. Но ближайшее будущее, считают эксперты, именно за ними.
— В случае, если западные автопроизводители продолжат участвовать в экономическом бойкотировании России, уже к лету можно будет ожидать заметный рост доли продаж корейских и китайских автомобилей, которая при возможности наращивать поставки к июню может превысить 50%. При оптимистичном же сценарии возобновления поставок машин большинством западных компаний на российский рынок доля корейских и китайских автомобилей может составить 40 — 45%, — отмечают аналитики «Банкавто».
«А что же отечественная LADA?», — спросите вы. А у АВТОВАЗа перспективы нерадужные, ведь тольяттинцы сильно зависят от импортных комплектующих. Автомобилей не хватает, цены с 1 марта сильно подскочили. И если российскому производителю не удастся оперативно решить проблему с производством, он рискует потерять многих клиентов, а вместе с тем — и рыночную долю.
Впрочем, дефицит и серьезное подорожание машин продолжат нас «радовать» не только по «Ладе», но и глобально. Но дилерские склады не опустеют — такие страшные прогнозы преувеличены, считают наши эксперты. Автосалоны заинтересованы в стабильных продажах, к тому же покупательская способность уже ощутимо снизилась — ретейлерам придется быть осторожнее.
— Кроме того, геополитическая напряжённость в ближайшие месяцы точно не прибавит стабильности рынку. В любом случае март покажет, в какую сторону качнется маятник весов при распределении долей на рынке. И кто в итоге выиграет. Да и у России еще остались рычаги влияния на мировой автопром. Наша страна является крупнейшим мировым поставщиком палладия в мире (40% рынка) наравне с ЮАР (до 38%) и Канадой (около 9%), и в случае ухудшения геополитики вполне может ограничить экспорт металла, необходимого в производстве полупроводников, — резюмируют эксперты «Банкавто».