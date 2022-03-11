Volvo опровергла информацию об уходе с российского рынка

В ряде СМИ разлетелась информация о том, что шведский бренд уходит с российского рынка. Однако, как заявили порталу «АвтоВзгляд» официальные представители Volvo, эти сведения являются недостоверными.

- В настоящее время Volvo Car Russia предоставляет существующим клиентам максимальную поддержку, в которой они нуждаются. Также компания серьезно относится к своим обязанностям как работодателя. Пока импорт новых автомобилей в Россию не осуществляется, однако Volvo Car Russia оказывает гарантийную поддержку в рамках актуальной гарантийной политики и законодательства РФ, — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе марки.