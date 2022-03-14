Лето без автокондиционера: в России возник дефицит фреона для климатических систем

Обращение в Минпромторг РФ уже готовит министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслан Пашаев. По его словам, фреон стал дефицитом и неприлично подорожал.

К сожалению, стоимость хладагента сильно выросла — с 4,5 тысячи до 50 тысяч за баллон, — сообщил министр.

Как уже было сказано, по прогнозам независимых экспертов, сложности могут на себе почувствовать и автовладельцы, которым фреон необходим для заправки системы кондиционирования в машине.

Напомним, что в автосфере возникли трудности с рядом комплектующих, а цены на некоторые позиции выросли в разы. Аналогичная ситуация ожидается в секторе автохимии, включая моторные масла.