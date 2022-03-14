На сколько «Автотору» хватит запчастей для сборки Hyundai и Kia

Ранее уже объявлялось, что автомобили и другие потребительские товары из Южной Кореи не подпадают под действие санкций, введенных властями США против России. Поэтому Hyundai и Kia не имеют законодательных препятствий, чтобы поставлять своим российским заводам комплектущие для производства автомобилей.

Более того, губернатор Калининградской области Антон Алиханов подчеркнул: выпуск корейских машин на «Автоторе» продолжается, а ввезенных комплектующих хватит на ближайшие три месяца. Также чиновник уточнил, что обе южнокорейские компании продолжают поставки деталей.

А вот АВТОВАЗ переживает серьезный производственный кризис: конвейеры в Тольятти и Ижевске из-за нехватки комплектующих пришлось остановить еще 5 марта. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в ближайшее время выпуск двух моделей все-таки получится запустить.