На сколько «Автотору» хватит запчастей для сборки Hyundai и Kia

Фото: Автотор.
Завод «Автотор» выпускает множество разнообразных «корейцев» от Hyundai Elantra и Kia Seltos до Kia Mohave и Genesis G90. Портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, как себя чувствует калининградская производственная площадка.
Алексей Кованов

Ранее уже объявлялось, что автомобили и другие потребительские товары из Южной Кореи не подпадают под действие санкций, введенных властями США против России. Поэтому Hyundai и Kia не имеют законодательных препятствий, чтобы поставлять своим российским заводам комплектущие для производства автомобилей.

Более того, губернатор Калининградской области Антон Алиханов подчеркнул: выпуск корейских машин на «Автоторе» продолжается, а ввезенных комплектующих хватит на ближайшие три месяца. Также чиновник уточнил, что обе южнокорейские компании продолжают поставки деталей.

А вот АВТОВАЗ переживает серьезный производственный кризис: конвейеры в Тольятти и Ижевске из-за нехватки комплектующих пришлось остановить еще 5 марта. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в ближайшее время выпуск двух моделей все-таки получится запустить.

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14 марта 2022
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