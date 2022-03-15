Как выглядит новый 74-тонный грузовик Scania

В прошлом году Scania начала производство гибридных (HEV) и подзаряжаемых гибридных (PHEV) грузовиков, которые могут оснащаться различными силовыми агрегатами и системами зарядки. Как тогда выяснил портал «АвтоВзгляд», главный элемент «зеленых» машин — новейшая электромеханическая трансмиссия GE28, состоящая из пары электродвигателей и 6-ступенчатой коробки передач.

Правда, до нынешнего момента считалось, что электрифицированный грузовик, оборудованный коробкой GE281, может использоваться на автомобилях полной массой до 36 тонн. Однако сейчас шведам удалось усилить основные узлы гибрида, чтобы довести тоннаж автопоезда до 74 тонн.

Как отмечает пресс-служба шведской марки, такие машины будут курсировать по 30-километровому маршруту по дорогам общего пользования возле горнодобыващей шахты, что расположена на севере Швеции. Первые поставки тягачей заказчику запланированы на второй квартал этого года.