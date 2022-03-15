Выпуск новой LADA Vesta может отложиться на два года

Фото производителя.
АВТОВАЗ до начала специальной операции на Украине успел провести только статическую презентацию обновленной LADA Vesta, притом без демонстрации интерьера. Впрочем, мы прекрасно знаем, что новинка должна примерить новую медиасистему, виртуальные проборы и множество другой современной электроники, с поставками которой по известным причинам теперь будут проблемы.
Алексей Кованов

Поэтому электронику, необходимую для производства машин на заводе «LADA Ижевск», где производят семейство Vesta, могут начать создавать и выпускать в России. Такое мнение высказал первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов. Он отметил, что на поиск необходимых компетенций могут уйти 2 года…

Сегодня и на нашем уровне, и на уровне самого концерна, и на уровне Минпромторга РФ решается вопрос, каким образом эти комплектующие на завод «затащить», — сказал первый вице-премьер Удмуртии.

Означает ли заявление регионального чиновника, что АВТОВАЗ не сможет выпускать топовые версии «Весты», оснащенные современными опциями, сказать трудно. Он лишь напомнил, что сейчас вопрос поставки комплектующих решается, а работа над машиной продолжается.

Напомним, что LADA Vesta FL, которую фанаты ждали еще под занавес прошлого года, формально уже добралась до конвейера. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», 22 февраля первые машины покинули цеха автозавода «LADA Ижевск».

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15 марта 2022
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