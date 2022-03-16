Geely готовит совершенно новое поколение хитового кроссовера Atlas

Китайские фотошпионы всего лишь встретили на парковке парочку тщательно закамуфлированных кроссоверов, но уже сделали множество выводов! По их версии, эти машины — следующее поколение Geely Atlas. При этом «поднебесные» СМИ уверены, что новинка переедет на вольвовскую платформу CMA, внешне будет похожа на новейший Monjaro, а по салону — на почти премиальную «Тугеллу».

Трудно предсказать, что из этого действительно сбудется, но совершенно очевидно, что будущий «Атлас» просто обязан оказаться более стильным, технологичным и напичканным электроникой. Вполне возможно, что премьера «Атласа» образца 2022 года состоится на весеннем автосалоне в Пекине — это главный смотр достижений китайского автопрома.

Впрочем, для россиян сейчас куда актуальнее другие новости. Как сообщают собственные источники портала «АвтоВзгляд», российские автосалоны вернулись «в лихие девяностые»: продавцы получают прайс-листы «в условных единицах», которые по запросу клиента пересчитываются по текущему курсу на рубли. Правда, теперь под аббревиатурой «у. е.» скрываются юани.