Geely готовит совершенно новое поколение хитового кроссовера Atlas

Фото: sohu.com.
Марка Geely вот уже шесть лет как выпускает кроссовер Geely Bo Yue — на российском рынке этот SUV известен, как Atlas и Atlas Pro. Очевидно, в Поднебесной прекрасно понимают быстротечность автомобильного бытия, а потому готовят принципиально новое поколение своего главного бестселлера.
Алексей Кованов

Китайские фотошпионы всего лишь встретили на парковке парочку тщательно закамуфлированных кроссоверов, но уже сделали множество выводов! По их версии, эти машины — следующее поколение Geely Atlas. При этом «поднебесные» СМИ уверены, что новинка переедет на вольвовскую платформу CMA, внешне будет похожа на новейший Monjaro, а по салону — на почти премиальную «Тугеллу».

Трудно предсказать, что из этого действительно сбудется, но совершенно очевидно, что будущий «Атлас» просто обязан оказаться более стильным, технологичным и напичканным электроникой. Вполне возможно, что премьера «Атласа» образца 2022 года состоится на весеннем автосалоне в Пекине — это главный смотр достижений китайского автопрома.

Впрочем, для россиян сейчас куда актуальнее другие новости. Как сообщают собственные источники портала «АвтоВзгляд», российские автосалоны вернулись «в лихие девяностые»: продавцы получают прайс-листы «в условных единицах», которые по запросу клиента пересчитываются по текущему курсу на рубли. Правда, теперь под аббревиатурой «у. е.» скрываются юани.

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16 марта 2022
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