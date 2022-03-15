ГИБДД придумала бесчеловечный способ «кошмарить» пострадавших от санкций автовладельцев

Для начала поясним, о чем идет речь. Тут не обойтись без цитат из образчиков суконно-погонного словотворчества, с помощью которого, по факту, предлагается обирать у повторно застигнутого за управлением неисправной машиной водителя свидетельство о регистрации его ТС, — помимо отправки авто на штрафстоянку в соответствии с действующим законодательством.
То есть, когда он в течение семи дней не устранил однажды оформленную полицейским протоколом неисправность, — например, не снял «незаконный» фаркоп, с которым без проблем отъездил последние 5 лет. При этом полицейские законотворцы оговариваются, что перечень неисправностей, за которые следует применять «высшую меру» в отношении автомобилиста, еще предстоит выработать вместе с «профессиональным сообществом и общественностью». Столь расплывчатая формулировка настораживает особенно сильно.
Напомним, что совсем недавно, всего около года назад, МВД на полном серьезе предлагало считать законным поводом для признания машины непригодной к эксплуатации даже трещину в лобовом стекле, перегоревшую лампочку в фаре или капельку масла на блоке цилиндров. И тому подобные «ужасные неполадки». Хотя с ними сейчас спокойно и, по большому счету, безопасно ездят по российским дорогам десятки тысяч (хотя, скорее всего, гораздо больше) автомобилей.
Правда, совсем недавно до законотворцев от ГИБДД кто-то как-то сумел донести простую мысль: за всю автомобильную историю России аварии из-за маленькой трещины на «лобовухе» ни разу зафиксировано не было… Похоже, что в связи с этим рьяных полицейских борцов за идеальное техническое состояние 55-миллионного автопарка российских машин (в среднем, 12-летнего возраста!), что называется, слегка «отпустило». Но никто не гарантирует, что через пару месяцев у кого-то из них не случится рецидив, и его вновь не потянет в сторону всевозможных ужесточений и запретов…
Как бы то ни было, но полицейский зуд в очередной раз что-то ужесточить, «прижать» водителя — вплоть до изъятия СТС — крайне неуместен именно сейчас. И он будет приобретать все более жестокий смысл для рядового автомобилиста — с каждым месяцем действия антироссийских экономических санкций, введенных в отношении России. Уже сейчас автозапчасти подорожали втрое-вчетверо по сравнению с уровнем месячной давности. А теперь представьте, что ваша машина попала в аварию и лишилась, допустим, бампера или крыла. С точки зрения законотворцев в полицейской шкуре, без них ну никак ездить нельзя. Человеку со среднероссийской зарплатой на покупку такой запчасти отныне придется копить несколько месяцев. Или лет.
Но автомобиль-то, в подавляющем большинстве случаев — единственный в семье. Без него и ребенка в школу не отвезти, и старенькую бабушку в больницу-поликинику не транспортировать, и на дачу домочадцев не вывезти. При том, что сажать-копать там картошку, чтобы более-менее нормально питаться, придется теперь огромному количеству российских семей. А вот и не выйдет у вас, граждане, ничегошеньки! Не из-за проклятых американцев, а из-за того, что кучка старших офицеров центрального аппарата МВД не может справиться со жгучим желанием постоянно придумывать все более изощренные кары для водителей. Теперь вот на тему изъятия СТС.
И так из-за санкций личная машина для среднестатистического российского автовладельце неумолимо превращается из средства передвижение в непозволительную роскошь. Этих неприятностей мало, решили, видимо, в МВД и придумали, как окончательно добить отечественного автомобилиста: запретить ему эксплуатацию авто из-за «неисправностей». И не важно, что подобные неполадки до сих пор десятилетиями никак не влияли на фактическую (а не теоретически потенциальную, живущую в головах законотворцев от МВД) аварийность на российских дорогах.
В общем, нет бы полицейским господам офицерам взять и задуматься о каких-нибудь мерах помощи 50 миллионам российских автовладельцев в текущих условиях. Чтобы не кошмарить их лишний раз полосатыми жезлами. Но, судя по всему, законотворцам МВД на повседневные проблемы автомобилистов глубоко наплевать.