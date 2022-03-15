ГИБДД придумала бесчеловечный способ «кошмарить» пострадавших от санкций автовладельцев

Для начала поясним, о чем идет речь. Тут не обойтись без цитат из образчиков суконно-погонного словотворчества, с помощью которого, по факту, предлагается обирать у повторно застигнутого за управлением неисправной машиной водителя свидетельство о регистрации его ТС, — помимо отправки авто на штрафстоянку в соответствии с действующим законодательством.

То есть, когда он в течение семи дней не устранил однажды оформленную полицейским протоколом неисправность, — например, не снял «незаконный» фаркоп, с которым без проблем отъездил последние 5 лет. При этом полицейские законотворцы оговариваются, что перечень неисправностей, за которые следует применять «высшую меру» в отношении автомобилиста, еще предстоит выработать вместе с «профессиональным сообществом и общественностью». Столь расплывчатая формулировка настораживает особенно сильно.

Напомним, что совсем недавно, всего около года назад, МВД на полном серьезе предлагало считать законным поводом для признания машины непригодной к эксплуатации даже трещину в лобовом стекле, перегоревшую лампочку в фаре или капельку масла на блоке цилиндров. И тому подобные «ужасные неполадки». Хотя с ними сейчас спокойно и, по большому счету, безопасно ездят по российским дорогам десятки тысяч (хотя, скорее всего, гораздо больше) автомобилей.