Итак, премьера следующей «семерки» состоится 20 апреля. Скорее всего, местом публичного дебюта станет автосалон в Пекине, ведь Поднебесная давно стала главным рынком для премиальных и люксовых автомобилей.

Объявив дату презентации, баварцы попутно опубликовали несколько тизеров, основной из которых мы публикуем заглавной иллюстрацией. Благодаря нему мы знаем, что новинка получит огромные ноздри решетки радиатора и узкие секции дневных ходовых огней.

Фары, скорее всего, будут расположены заметно ниже, а чтобы не портить «вырапжение лица», их замаскируют темными рассеивателями.

В салоне также будет много интересного. Но, пожалуй, главное — у задних пассажиров появится штуковина под названием BMW Theatre Screen. Это грандиозный откидной экран диагональю аж 31 дюйм, который откидывается для просмотра видео.

Между тем, официально начать продажи новой 7-й серии российский офис BMW, скорее всего, не сможет. Ведь европейские дипломаты обсуждают совершенно бесчеловечную меру: над российской элитой нависла угроза остаться без премиальных машин.