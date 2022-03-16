Огромные ноздри и узкие глаза: BMW показала новую «семерку»

Фото производителя.
Наверное, в ближайшее время, чтобы купить новенький BMW, гражданам РФ придется мотаться по странам бывшего СССР — Армении, Белоруссии и Казахстану. Однако физическая невозможность купить нового «баварца» вовсе не означает, что нашей публике вдруг разом станут неинтересны актуальные новинки «баварской моторной фабрики».
Алексей Кованов

Итак, премьера следующей «семерки» состоится 20 апреля. Скорее всего, местом публичного дебюта станет автосалон в Пекине, ведь Поднебесная давно стала главным рынком для премиальных и люксовых автомобилей.

Объявив дату презентации, баварцы попутно опубликовали несколько тизеров, основной из которых мы публикуем заглавной иллюстрацией. Благодаря нему мы знаем, что новинка получит огромные ноздри решетки радиатора и узкие секции дневных ходовых огней.

Фары, скорее всего, будут расположены заметно ниже, а чтобы не портить «вырапжение лица», их замаскируют темными рассеивателями.

В салоне также будет много интересного. Но, пожалуй, главное — у задних пассажиров появится штуковина под названием BMW Theatre Screen. Это грандиозный откидной экран диагональю аж 31 дюйм, который откидывается для просмотра видео.

Между тем, официально начать продажи новой 7-й серии российский офис BMW, скорее всего, не сможет. Ведь европейские дипломаты обсуждают совершенно бесчеловечную меру: над российской элитой нависла угроза остаться без премиальных машин.

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17 марта 2022
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