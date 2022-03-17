КамАЗ начал выпуск грузовиков, как из сериала «Дальнобойщики»

Так, чтобы конвейер, где собирают грузовики КамАЗ, не простаивал, Минпромторг разрешил грузовому автогиганту выпускать автомобили, отвечающие эконормам Евро-2. Они лишены всякой электроники, имеют механическое управление и простые топливные насосы марки ЯЗДА.

Более того, некоторые из грузовиков Евро-2 даже не станут оснащать антиблокировочной системой тормозов, уточняют наши коллеги из «Авторевю». Напомним, что АБС российскому автозаводу поставляли компании Wabko Westingaus и Knorr-Bremse.

В общем, КамАЗ вновь начинает выпускать примитивную технику, как тот тягач из сериала «Дальнобойщики» двадцатилетней давности, на котором ездили Иваныч (Владимир Гостюхин) и Сашок (Владислав Галкин).

В общем, после разрыва отношений между КамАЗом и зарубежными партнерами российский автогигант столкнулся с серьезными проблемами. Поначалу казалось, что процесс импортозамещения будет достаточно быстрым, но сейчас заводчане считают иначе…