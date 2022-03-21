Haval удивит россиян новым «высококлассным» кроссовером

Фото: autohome.com.cn.
Марка Haval запатентовала в России среднеразмерный кроссовер H6 Supreme+, а значит, у московского офиса китайской марки есть планы вывести такую машину на отечественный рынок. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, чем этот SUV может быть интересен нашим автомобилистам.
Алексей Кованов

В третьем поколении Haval H6 перебрался на свежую платформу L. E. M. O. N. Она принесла активное применение алюминия, современные электронные системы, возможность электрификации и многое другое. А к 10-летию модели «поднебесный» бренд выкатил специальную версию кроссовера под названием Supreme+ (то бишь «высоклассная»).

От «обычных» собратьев юбилейная серия отличается кожаным салоном, богатым набором оборудования и оригинальным дизайном — с безрамочной решеткой радиатора и дргуим оформлением бамперов.

Конечно, сейчас нельзя со стопроцентной уверенностью говорить, что Haval H6 Supreme+ вскоре выйдет на российский рынок — времена для подобных прогнозов нынче не те. Но обычно китайцы сначала патентуют внешность, а следом начинают сертификацию.

Так было и с моделью Haval Dargo, который сама марка Haval чаще называет внедорожником. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новинка только что прошла процедуру обязательной сертификации и готовится встать на конвейер завод под Тулой.

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21 марта 2022
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