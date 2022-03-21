Haval удивит россиян новым «высококлассным» кроссовером

В третьем поколении Haval H6 перебрался на свежую платформу L. E. M. O. N. Она принесла активное применение алюминия, современные электронные системы, возможность электрификации и многое другое. А к 10-летию модели «поднебесный» бренд выкатил специальную версию кроссовера под названием Supreme+ (то бишь «высоклассная»).

От «обычных» собратьев юбилейная серия отличается кожаным салоном, богатым набором оборудования и оригинальным дизайном — с безрамочной решеткой радиатора и дргуим оформлением бамперов.

Конечно, сейчас нельзя со стопроцентной уверенностью говорить, что Haval H6 Supreme+ вскоре выйдет на российский рынок — времена для подобных прогнозов нынче не те. Но обычно китайцы сначала патентуют внешность, а следом начинают сертификацию.

Так было и с моделью Haval Dargo, который сама марка Haval чаще называет внедорожником. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новинка только что прошла процедуру обязательной сертификации и готовится встать на конвейер завод под Тулой.