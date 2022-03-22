Stellantis придумал, как опередить других производителей по всем фронтам

Фото производителя.
Не секрет, что маленькие стартапы нередко придумывают гораздо более интересные решения, чем крупные концерны, где сотрудники «сидят на зарплате». Поняв это, в концерне Stellantis решили поддержать самые креативные начинания молодых бизнесменов.
Алексей Кованов

Stellantis запускает свой первый венчурный фонд — Stellantis Ventures. Фонд инвестирует 300 миллионов евро в молодые и развивающиеся стартапы, которые занимаются разработкой инновационных технологий в автомобилестроении и перевозках.

Stellantis Ventures будет не только выступать стратегическим инвестором, но и помогать стартапам выпускать новые технологии в сжатые сроки. Такая стратегия позволит внедрять свежение решения в течение нескольких месяцев вместо нескольких лет.

Между тем, руководство автопроизводителя Stellantis изучает вопрос переноса своего завода из России, либо сокращения объемов производства из-за пресловутых санкций. Такое сообщение, по данным портала «АвтоВзгляд», распространили ряд американских СМИ.

производители, производство, автозаводы, технология
22 марта 2022
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