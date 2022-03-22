Stellantis придумал, как опередить других производителей по всем фронтам

Stellantis запускает свой первый венчурный фонд — Stellantis Ventures. Фонд инвестирует 300 миллионов евро в молодые и развивающиеся стартапы, которые занимаются разработкой инновационных технологий в автомобилестроении и перевозках.

Stellantis Ventures будет не только выступать стратегическим инвестором, но и помогать стартапам выпускать новые технологии в сжатые сроки. Такая стратегия позволит внедрять свежение решения в течение нескольких месяцев вместо нескольких лет.

Между тем, руководство автопроизводителя Stellantis изучает вопрос переноса своего завода из России, либо сокращения объемов производства из-за пресловутых санкций. Такое сообщение, по данным портала «АвтоВзгляд», распространили ряд американских СМИ.