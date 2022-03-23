Что и почему возят по Москве черные фургоны с надписью «Доставка автомобилей»

К примеру, новую опцию предлагает ГК «АвтоСпецЦентр». Правда, пока лишь для клиентов Infiniti. Чтобы ею воспользоваться, необходимо сделать несколько простых шагов: записаться на ремонт или техобслуживание, выбрать любую точку доставки автомобиля, а затем согласовать варианты и подробности транспортировки. Цена услуги — всего 1000 рублей, а заказать ее можно внутри Москвы и в пределах 20 км от МКАД.

Благодаря новоиму сервису клиенты смогут сэкономить время на дорогу до СТО, а потом не ждать окончания ремонтных работ. Правда, предложение актуально для тех клиентов, автомобили которых не требуют гарантийного ремонта.

Между тем, ремонт и обслуживание машин при тотальном дефиците бешено дорожающих запчастей и сумасшедших прайсах в автосервисах, все стремительнее превращаются для автовладельцев в сложнейший и неувлекательный квест.

Как и где при подобном развитии событий мы будем чинить наши авто в ближайшем будущем — в экспертном прогнозе портала «АвтоВзгляд».