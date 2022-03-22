Можно ли использовать российское моторное масло вместо резко подорожавшего «импорта»

Произошедший в России взрывной рост цен на моторное масло невозможно объяснить прыжками курсов валют. Ведь российский рубль упал всего лишь процентов на 35%, а подорожание составило 300—400%! Но оставим живоглотские замашки российских продавцов комплектующих на их совести. Будем надеяться, что их стремление мощно нажиться под шумок кризиса и всеобщей неопределенности встанет им самим поперек горла. Рядовому автомобилисту от этого не легче — ему бы масло поменять в моторе, не переводя семью на хлеб и воду!

В этой связи волей-неволей фокус потребительского внимания смещается с безумно подорожавших импортных моторных масел в сторону отечественных аналогов. Они пока что, вроде бы, не особо подорожали. Возможна ли такая замена без последующих проблем для двигателя иномарки, привыкшего к импортному продукту?

Однозначного ответа тут нет, но в ряде случаев сэкономить на масле без проблем для мотора вполне себе можно. Для начала напомним, что масляные бренды, принадлежащие нефтяным компаниям, сами производят так называемую «основу» для своих моторных масел — как синтетическую, так и минеральную. Остальные «компании-масленщики» закупают эти полуфабрикаты у этих же производителей.

При этом 90% присадок для масла в мире производят три ведущих компании. С их заводов пакеты присадок едут к производителям моторного масла, которые смешивают их со своими (или покупными) масляными основами, а затем продают получившиеся жидкости в собственных фирменных упаковках.