Можно ли использовать российское моторное масло вместо резко подорожавшего «импорта»

Произошедший в России взрывной рост цен на моторное масло невозможно объяснить прыжками курсов валют. Ведь российский рубль упал всего лишь процентов на 35%, а подорожание составило 300—400%! Но оставим живоглотские замашки российских продавцов комплектующих на их совести. Будем надеяться, что их стремление мощно нажиться под шумок кризиса и всеобщей неопределенности встанет им самим поперек горла. Рядовому автомобилисту от этого не легче — ему бы масло поменять в моторе, не переводя семью на хлеб и воду!
В этой связи волей-неволей фокус потребительского внимания смещается с безумно подорожавших импортных моторных масел в сторону отечественных аналогов. Они пока что, вроде бы, не особо подорожали. Возможна ли такая замена без последующих проблем для двигателя иномарки, привыкшего к импортному продукту?
Однозначного ответа тут нет, но в ряде случаев сэкономить на масле без проблем для мотора вполне себе можно. Для начала напомним, что масляные бренды, принадлежащие нефтяным компаниям, сами производят так называемую «основу» для своих моторных масел — как синтетическую, так и минеральную. Остальные «компании-масленщики» закупают эти полуфабрикаты у этих же производителей.
При этом 90% присадок для масла в мире производят три ведущих компании. С их заводов пакеты присадок едут к производителям моторного масла, которые смешивают их со своими (или покупными) масляными основами, а затем продают получившиеся жидкости в собственных фирменных упаковках.
По примерно такой же схеме работают и иностранные, и российские «масленщики». То есть, если российский «смазочный» бренд торгует, допустим, синтетическим моторным маслом 5W-30, то эту жидкость, скорее всего, можно лить в двигатель иномарки, который рассчитан на применение смазки с такими же параметрами вязкости.
В полной мере это справедливо для атмосферных агрегатов. Они в принципе менее требовательны к свойствам смазки. Этот факт должен успокоить даже мнительного автомобилиста, подозревающего, что «русское» масло немедленной убьет «движок» его иномарки. Не убьет. И даже хуже не сделает.
Что касается, турбированных двигателей иномарок, то тут могут быть вопросы. Лить «Лукойл» или «Газпромнефть» в какой-нибудь малообъемный 1,4 TFSI от Volkswagen, прямо скажем, страшновато. Хотя и тут не все так плохо. Известно, что некоторые марки масел российских брендов некоторое время назад получили одобрение на использование в движках продукции многих мировых автобрендов. Например, того же Volkswagen, Mercedes-Benz и прочих.
Для автовладельца это означает, что смазка такой российской марки, как минимум не навредит турбомотору его транспортного средства. Поэтому какое-то время, пока ситуация на российском рынке автокомплектующих не устаканится, перебиться на российском моторном масле вполне сможет даже современный турбированный двигатель. Особенно если не «насиловать» силовой агрегат ездой на максимальных оборотах. Ничего не поделаешь: суровые времена требуют суровых решений…