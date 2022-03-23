Фанаты ждут, когда АВТОВАЗ начнет выпускать LADA Niva «по советскому образцу»

Об отказе от распределенного впрыска и переходе на механические карбюраторы речи пока не идет. Хотя чиновники из Минпромторга готовятся ослабить требования по экологии, а значит, в моторах можно будет применять более простые системы подачи топлива и очистки выхлопа, чем используются сейчас.

Кроме того, планируется отменить требование об обязательном оснащении российских автомобилей АБС. Напомним, что именно отсутствие компонентов для антибликировочной системы тормозило конвейеры АВТОВАЗа на протяжении последних полутора лет.

Как сообщает паблик Avtograd news, совсем недавно из Тольятти на Дмитровский полигон НАМИ выехал автовоз, загруженные «упрощенными» внедорожниками LADA Niva. По сведениям источника, машины лишены АБС и другой современной электроники.

Предполагается, что внедорожники «советского образца» пройдут испытания, после чего власти и автопроизводитель совместно решат, нужно ли выпускать подобную технику на рынок. Но если такое случится, фанаты «Нивы» будут только рады.

И продолжая тему родного автопрома. Некий канал на «Ютубе» уверенно заявил, будто Горьковский автозавод передаст концерну Great Wall права на название «Победа». Портал «АвтоВзгляд» выяснил, соответствует ли это заявление истине.