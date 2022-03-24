Ferrari показала свой первый в истории кроссовер

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На официальных страницах в социальных сетях легендарный итальянский производитель суперкаров опубликовал изображение первого в истории марки Ferrari кроссовера. Премьера новинки ожидается до конца 2022 года.
Мирон Горин

Первый кроссовер Ferrari получил модельное имя Purosangue. Автомобиль построен на новой архитектуре с переднемоторной компоновкой.

По некоторым сведениям, «сердцем» гиперкара станет бензиновый V12, по другой версии — в движение кроссовер будет приводиться высокопроизводительной гибридной силовой установкой на основе V-образной «шестерки».

Как ожидается, ключевой соперник Lamborghini Urus появится на мировой арене до конца 2022 года. Правда, не факт, что новинка докатится до России. Напомним, что «Феррари» (как, собственно, и «Ламборгини») приостановила поставки своей продукции в нашу страну из-за введенных санкций. Впрочем, есть надежда, что явление это — временное.

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24 марта 2022
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