Как КамАЗ, находясь под санкциями, будет разрабатывать новые модели

По оценке Борисова, КамАЗ чувствует себя довольно уверенно, так как, даже находясь под давлением антироссийских санкций, способен ежедневно выпускать по 180 автомобилей. Напомним, что сейчас основной объем дают классические грузовики третьего поколения. Однако чиновнику пообещали, что выпуск новейшей техники серии К5 возобновится примерно через год — в первом квартале 2023-го.

«Грузовики К3 — глубоко локализованные автомобили, там импортного почти ничего нет. Соответственно этой продукцией мы будем заполнять наши мощности», — напомнил гостю гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Впрочем, все это было известно достаточно давно. А вот то, что правительство России готово помочь компании в вопросах разработки и производства газомоторного, электрического и водородного транспорта, — действительно новость. Для создания новой техники КамАЗ даже планирует организовать отдельный Научно-технический центр.

Отдельно вице-премьер проговорил проблему смены постоянных деловых партнеров челнинского гиганта. По мнению г-на Борисова, заграничные соучредители совместных предприятий могут временной выйти из состава компаньонов, а впоследствии, когда это станет политически возможным, вернуться обратно.

А пока КамАЗ начал выпуск грузовиков, как из сериала «Дальнобойщики», на котором ездили Иваныч (Владимир Гостюхин) и Сашок (Владислав Галкин).