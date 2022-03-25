Белорусский завод Geely возобновил производство автомобилей для России

Машиностроительной площадке «БелДжи» удалось перезапустить частичный выпуск машин. Как сообщили наши коллеги из издания «Китайские автомобили», в Белоруссию пришел некоторый объем заграничных комплектующих, которого хватило, чтобы за пару дней собрать 300 автомобилей. А с полной загрузкой конвейер по плану начнет работать 1 апреля.

Как сообщила порталу «АвтоВзгляд» пресс-служба российского представительства Geely, кратковременная приостановка производства не ударила по продажам, поскольку на складах местных дилеров было запасено достаточное количество автомобилей.

Очевидно, что новейший кроссовер Geely Monjaro также выйдет вовремя — в шоу-румы отечественных продавцов новинка должна прийти во второй половине 2022 года. А пока компания завершила цикл «зимних» испытаний флагманского SUV.