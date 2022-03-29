5 универсалов, которые заменят жутко подорожавший LADA Largus

Прибытие в Россию Dacia Logan MPV встречали аплодисментами: наконец-то на ВАЗе локализовали действительно универсальный автомобиль, которым можно «заткнуть» не только семейную, но и коммерческую нишу. Результат не заставил себя ждать — «Ларгус» сразу, без раскачки, стал невероятно популярен. Ни одна пробка в России не обходится без двух-трех представителей этого семейства.
«Ларгус» был успешен именно в рамках тандема «количества» машины и цены. Но вот стоимость «универсала» пробила все потолки. Что же будут делать логисты?
Причина популярности крылась там, где «никто не ждал»: оказывается дизайн и технологические инновации в наших широтах по-прежнему уступают цене и «внутренней площади». Проще говоря, много машины за мало денег. Особенной же страстью к Largus воспылали корпоративные парки и транспортные компании, куда потянулись целые «табуны» этих машин. Не помешал даже переход на менее надежный мотор и «детские болячки», вроде постоянно лопающихся расширительных бачков — «Ладу Ларгус» все равно любили и ценили.
Но тут в дело вмешались — отныне минимальная цена — РРЦ — на Lada Largus FL составляет 1 076 900, куда дилеры, самостоятельно рассчитав востребованность и разные риски, добавляют по 300 — 400 тысяч рублей. Будем объективны: приобрести сегодня «Ларгус» менее, чем за полтора миллиона рублей — удача, доступная не всем. Да и смысл автомобиля, честно говоря, теряется, ведь стоимость каждого километра выросла вдвое, а, значит, отбиваться он будет вдвое дольше. Таким ресурсом автомобиль не наделен. Увы. Крупные компании, покупающие автомобили в лизинг, еще могут смириться, но что делать малому бизнесу и «частникам»? Правильно, искать альтернативу. Тем более, она есть.
Заглянув за Уральский хребет, можно невооруженным глазом заметить на дорогах огромное множество скромных белых универсалов всех известных японских брендов, у которых из оснащения только два стеклоподъемника, кондиционер, да АКПП. Впрочем и тот — не во всех. Это тот самый коммерческий транспорт из Страны Восходящего солнца, который обладает двумя важнейшими опциями: чудовищный ресурс, существенно выше полумиллиона километров, и просторный салон. Более того, достаточно часто встречаются и полноприводные версии. Одним словом, сейчас самое время познакомиться с представителями этого незаслуженно забытого класса автомобилей.
Первым делом вспоминается Nissan AD — просторный, вместительный универсал с передним приводом, классическим «автоматом» и буквально вечным 1,5-литровым 109 сильным атмосферным мотором. Его построили на базе Nissan Wingroad, но в приоритет ставили эффективность, а не эффектность. То, что нужно — ставь газ да езжай накручивать километры.
Рассмотрим третье поколение или AD III: машина 2015 года выпуска с пробегом менее 100 000 км и только привезенная в Россию обойдется в 650 000 рублей, полноприводная версия обойдется примерно на 50 000 рублей дороже. Сколько он прослужит? Ну уж точно дольше, чем продукт дружбы Renault и АвтоВАЗ. Кстати, машина оказалась настолько успешной и востребованной на родине, что на ее базе выпустили аналоги и Mazda, и Mitsubishi — Familia Van и Lancer Cargo, соответственно. Рассматривать их по отдельности смысла нет — это один и тот же автомобиль.
В лучшие годы Honda выпускала аналогичный автомобиль — Partner, все та же составляющая, что у «Ниссана», только с грацией «Хонды». Сверхнадежный 1,5-литровый 105 сильный мотор, коробка-автомат, электростеклоподъемники да кондиционер. Но главная — чудовищная живучесть и копеечные запчасти. Honda в России широкого распространения не получила, да и давно перестала выпускать подобные машины. Впрочем, для желающих получить сверхнадежный и вместительный универсал, Honda Partner — вполне сносный вариант. За машину 2006 года в приличном состоянии просят 520 000 рублей.
Вишенкой, естественно, выступит «богом мазанная» Toyota, куда же в этом списке без нее. У самого любимого россиянами японского бренда есть сразу две модели, которые отлично вписываются в концепцию коммерческого универсала — Succeed и Probox.У обоих в комплекте простор, надежность и неприхотливость, помноженные на высокую остаточную стоимость. Toyota, как не крути. Первый, с полуторалитровым 105 сильным мотором и вариатором, небольшим пробегом и парой лет российской прописки, но 2015 года выпуска, обойдется в 800 000 рублей. Второй — все тот же полуторалитровый, но уже с 95 сильным мотором, так же вариатором, но богаче оснащенный, обойдется дороже. Приличный «Пробокс» 2015 года обойдется в миллион рублей. За фактически новую машину с пробегом всего 7 000 км просят уже 1 800 000 — прям как за Largus Cross! Одним словом, любишь «Тойоту» — люби и плати.
У всех вышеперечисленных машин есть только два недостатка: руль «в бардачке» и практически полное отсутствие предложений на рынке Центральной России. Приличный экземпляр нужно будет искать в Сибири или на Дальнем Востоке. Впрочем, когда «вентили закручены» ни первое, ни второе проблемой не станет. Тем паче, что обслуживать и содержать все вышеперечисленные машины будет в разы дешевле и проще, чем новый Lada Largus. Про подержанный — вежливо умолчим.