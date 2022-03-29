5 универсалов, которые заменят жутко подорожавший LADA Largus

Прибытие в Россию Dacia Logan MPV встречали аплодисментами: наконец-то на ВАЗе локализовали действительно универсальный автомобиль, которым можно «заткнуть» не только семейную, но и коммерческую нишу. Результат не заставил себя ждать — «Ларгус» сразу, без раскачки, стал невероятно популярен. Ни одна пробка в России не обходится без двух-трех представителей этого семейства.

«Ларгус» был успешен именно в рамках тандема «количества» машины и цены. Но вот стоимость «универсала» пробила все потолки. Что же будут делать логисты?

Причина популярности крылась там, где «никто не ждал»: оказывается дизайн и технологические инновации в наших широтах по-прежнему уступают цене и «внутренней площади». Проще говоря, много машины за мало денег. Особенной же страстью к Largus воспылали корпоративные парки и транспортные компании, куда потянулись целые «табуны» этих машин. Не помешал даже переход на менее надежный мотор и «детские болячки», вроде постоянно лопающихся расширительных бачков — «Ладу Ларгус» все равно любили и ценили.

Но тут в дело вмешались — отныне минимальная цена — РРЦ — на Lada Largus FL составляет 1 076 900, куда дилеры, самостоятельно рассчитав востребованность и разные риски, добавляют по 300 — 400 тысяч рублей. Будем объективны: приобрести сегодня «Ларгус» менее, чем за полтора миллиона рублей — удача, доступная не всем. Да и смысл автомобиля, честно говоря, теряется, ведь стоимость каждого километра выросла вдвое, а, значит, отбиваться он будет вдвое дольше. Таким ресурсом автомобиль не наделен. Увы. Крупные компании, покупающие автомобили в лизинг, еще могут смириться, но что делать малому бизнесу и «частникам»? Правильно, искать альтернативу. Тем более, она есть.