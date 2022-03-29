5 универсалов, которые заменят жутко подорожавший LADA Largus

Фото: АвтоВзгляд
Lada Largus оказалось одной из наиболее востребованных моделей Волжского завода не в силу технологий или дизайна: компактный и дешевый универсал позволяет решать множество задач мелкой, городской логистики, которая приносит компаниям даже больший доход в силу количества произведенных операций. Впрочем, есть одно «но»…
Эдуард Раскин

Прибытие в Россию Dacia Logan MPV встречали аплодисментами: наконец-то на ВАЗе локализовали действительно универсальный автомобиль, которым можно «заткнуть» не только семейную, но и коммерческую нишу. Результат не заставил себя ждать — «Ларгус» сразу, без раскачки, стал невероятно популярен. Ни одна пробка в России не обходится без двух-трех представителей этого семейства.

«Ларгус» был успешен именно в рамках тандема «количества» машины и цены. Но вот стоимость «универсала» пробила все потолки. Что же будут делать логисты?

Причина популярности крылась там, где «никто не ждал»: оказывается дизайн и технологические инновации в наших широтах по-прежнему уступают цене и «внутренней площади». Проще говоря, много машины за мало денег. Особенной же страстью к Largus воспылали корпоративные парки и транспортные компании, куда потянулись целые «табуны» этих машин. Не помешал даже переход на менее надежный мотор и «детские болячки», вроде постоянно лопающихся расширительных бачков — «Ладу Ларгус» все равно любили и ценили.

Но тут в дело вмешались — отныне минимальная цена — РРЦ — на Lada Largus FL составляет 1 076 900, куда дилеры, самостоятельно рассчитав востребованность и разные риски, добавляют по 300 — 400 тысяч рублей. Будем объективны: приобрести сегодня «Ларгус» менее, чем за полтора миллиона рублей — удача, доступная не всем. Да и смысл автомобиля, честно говоря, теряется, ведь стоимость каждого километра выросла вдвое, а, значит, отбиваться он будет вдвое дольше. Таким ресурсом автомобиль не наделен. Увы. Крупные компании, покупающие автомобили в лизинг, еще могут смириться, но что делать малому бизнесу и «частникам»? Правильно, искать альтернативу. Тем более, она есть.

Nissan AD
Фото из открытых источников

Заглянув за Уральский хребет, можно невооруженным глазом заметить на дорогах огромное множество скромных белых универсалов всех известных японских брендов, у которых из оснащения только два стеклоподъемника, кондиционер, да АКПП. Впрочем и тот — не во всех. Это тот самый коммерческий транспорт из Страны Восходящего солнца, который обладает двумя важнейшими опциями: чудовищный ресурс, существенно выше полумиллиона километров, и просторный салон. Более того, достаточно часто встречаются и полноприводные версии. Одним словом, сейчас самое время познакомиться с представителями этого незаслуженно забытого класса автомобилей.

Первым делом вспоминается Nissan AD — просторный, вместительный универсал с передним приводом, классическим «автоматом» и буквально вечным 1,5-литровым 109 сильным атмосферным мотором. Его построили на базе Nissan Wingroad, но в приоритет ставили эффективность, а не эффектность. То, что нужно — ставь газ да езжай накручивать километры.

Рассмотрим третье поколение или AD III: машина 2015 года выпуска с пробегом менее 100 000 км и только привезенная в Россию обойдется в 650 000 рублей, полноприводная версия обойдется примерно на 50 000 рублей дороже. Сколько он прослужит? Ну уж точно дольше, чем продукт дружбы Renault и АвтоВАЗ. Кстати, машина оказалась настолько успешной и востребованной на родине, что на ее базе выпустили аналоги и Mazda, и Mitsubishi — Familia Van и Lancer Cargo, соответственно. Рассматривать их по отдельности смысла нет — это один и тот же автомобиль.

  • Honda Partner
    Фото производителя
  • Toyota Probox
    Фото производителя

В лучшие годы Honda выпускала аналогичный автомобиль — Partner, все та же составляющая, что у «Ниссана», только с грацией «Хонды». Сверхнадежный 1,5-литровый 105 сильный мотор, коробка-автомат, электростеклоподъемники да кондиционер. Но главная — чудовищная живучесть и копеечные запчасти. Honda в России широкого распространения не получила, да и давно перестала выпускать подобные машины. Впрочем, для желающих получить сверхнадежный и вместительный универсал, Honda Partner — вполне сносный вариант. За машину 2006 года в приличном состоянии просят 520 000 рублей.

Вишенкой, естественно, выступит «богом мазанная» Toyota, куда же в этом списке без нее. У самого любимого россиянами японского бренда есть сразу две модели, которые отлично вписываются в концепцию коммерческого универсала — Succeed и Probox.У обоих в комплекте простор, надежность и неприхотливость, помноженные на высокую остаточную стоимость. Toyota, как не крути. Первый, с полуторалитровым 105 сильным мотором и вариатором, небольшим пробегом и парой лет российской прописки, но 2015 года выпуска, обойдется в 800 000 рублей. Второй — все тот же полуторалитровый, но уже с 95 сильным мотором, так же вариатором, но богаче оснащенный, обойдется дороже. Приличный «Пробокс» 2015 года обойдется в миллион рублей. За фактически новую машину с пробегом всего 7 000 км просят уже 1 800 000 — прям как за Largus Cross! Одним словом, любишь «Тойоту» — люби и плати.

У всех вышеперечисленных машин есть только два недостатка: руль «в бардачке» и практически полное отсутствие предложений на рынке Центральной России. Приличный экземпляр нужно будет искать в Сибири или на Дальнем Востоке. Впрочем, когда «вентили закручены» ни первое, ни второе проблемой не станет. Тем паче, что обслуживать и содержать все вышеперечисленные машины будет в разы дешевле и проще, чем новый Lada Largus. Про подержанный — вежливо умолчим.

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29 марта 2022
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