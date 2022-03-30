Audi прекратила выпуск восьми моделей из-за «украинских» комплектующих

Фото: АвтоВзгляд
Немецкая марка Audi продолжает испытывать производственные трудности из-за дефицита комплектующих, которые изготавливаются на территории Украины. По причине острой нехватки компонентов компания даже притормозила выпуск своих автомобилей. Причем сразу восьми моделей.
Лика Затворная

Временная остановка конвейера вынудила «заморозить» сборку таких моделей Audi, как А4, А5, А6 и А7, Audi TT в кузовах «купе» и «кабриолет», кроссоверы Q7 и Q8, а также электрокара Q4 e-tron. При самых оптимистичных прогнозах, выпуск упомянутых автомобилей будет возобновлен к середине апреля.

Кроме того, ограничен для европейских потребителей и прием заказов на прочие модели немецкого концерна.

Напомним, что по аналогичной причине уже остановили свою деятельность в Старом Свете автозаводы Skoda, Volkswagen и BMW.

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30 марта 2022
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