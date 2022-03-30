Audi прекратила выпуск восьми моделей из-за «украинских» комплектующих

Временная остановка конвейера вынудила «заморозить» сборку таких моделей Audi, как А4, А5, А6 и А7, Audi TT в кузовах «купе» и «кабриолет», кроссоверы Q7 и Q8, а также электрокара Q4 e-tron. При самых оптимистичных прогнозах, выпуск упомянутых автомобилей будет возобновлен к середине апреля.

Кроме того, ограничен для европейских потребителей и прием заказов на прочие модели немецкого концерна.

Напомним, что по аналогичной причине уже остановили свою деятельность в Старом Свете автозаводы Skoda, Volkswagen и BMW.