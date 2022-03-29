Сможет ли российский автобизнес выжить в условиях кризиса

Причем, как показала состоявшаяся в конце марта в Екатеринбурге конференция «Кризис на авторынке: крах или новые возможности», инструменты, которые помогут построить в России цивилизованный рынок авто с пробегом, уже практически найдены!

— Мы будем находить новые пути ввоза автомобилей с пробегом из других стран. Будем улучшать репутацию профессиональных продавцов на российском авторынке. Будем качественно готовить б/у автомобили к перепродаже и конкурировать в цене, — заявил руководитель «Союза профессионалов авторынка», выступившего организатором мероприятия, Вадим Адиев.

И если учесть, что по данным ресурса «Авито. Авто» спрос на авто с пробегом вырос на 48,5%, а предложение сократилось на 19%, то перспективы у «вторички» действительно есть. При этом, что любопытно, главную скрипку тут в обозримом будущем будут играть не дилеры, а так называемые перекупы, которые уже сейчас продают авто дешевле, чем дилеры, показывая по сравнению с официалами небольшой — на уровне 2%, но рост продаж.