Украинский авторынок рухнул: дальше — хуже

Фото: АвтоВзгляд
По информации Укравтопром, с начала 2022 года на Украине было зарегистрировано немногим больше 10 500 новых автомобилей, что на 12% меньше, чем в январе-феврале года минувшего. По итогам последнего месяца зимы автопродажи обрушились на 16%. Причем эксперты прогнозируют рынку и дальнейшее, куда более стремительное падение.
Мирон Горин

Самой популярной маркой среди украинских потребителей в феврале оказалась японская Toyota с показателем 706 проданных автомобилей, что на 20% меньше, чем годом ранее. Вторую позицию застолбила за собой французская Renault, пристроившая 641 машину (-26%), а ТОП-3 самых востребованных автобрендов в стране замкнула японская Mitsubishi, реализовавшая 375 автомобилей.

На четвертом месте — чешская Skoda, чьи модели облюбовали в феврале 359 украинцев, а пятую строку закрепил корейский Hyundai с результатом в 343 автомобиля.

Напомним, что в настоящий момент на Украине есть определенные сложности с постановкой машин на учет, а также получением и заменой водительских «прав». Между тем, многие официальные дилеры продолжают свою работу в штатном режиме.

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30 марта 2022
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