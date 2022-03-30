Украинский авторынок рухнул: дальше — хуже

Самой популярной маркой среди украинских потребителей в феврале оказалась японская Toyota с показателем 706 проданных автомобилей, что на 20% меньше, чем годом ранее. Вторую позицию застолбила за собой французская Renault, пристроившая 641 машину (-26%), а ТОП-3 самых востребованных автобрендов в стране замкнула японская Mitsubishi, реализовавшая 375 автомобилей.

На четвертом месте — чешская Skoda, чьи модели облюбовали в феврале 359 украинцев, а пятую строку закрепил корейский Hyundai с результатом в 343 автомобиля.

Напомним, что в настоящий момент на Украине есть определенные сложности с постановкой машин на учет, а также получением и заменой водительских «прав». Между тем, многие официальные дилеры продолжают свою работу в штатном режиме.