За утилизацию старой машины могут начать выплачивать по 150 000 рублей

Организация обратилась в Минпромторг России с предложением увеличить втрое скидку при покупке нового автомобиля при условии сдачи старого в переработку. По задумке авторов инициативы, бонус за утилизацию автохлама должна составлять не 50 000 рублей, как было в свое время, а 150 000 рублей. Субсидировать ее должно государство.

Напомним, что государственная программа по утилизации старых авто при покупке новых действовала в России с 2010 по 2018 год. Она была принята для стимулирования обновления автопарка страны. Согласно ей, человек, сдающий автодилеру старую машину при покупке новой, получал от компании-автопродавца скидку в размере 50 000 рублей. Эту сумму дилерскому центру потом компенсировал госбюджет, сообщают «Известия».